Bjørnsen har godt grep om kongepokalen

Susann Bjørnsen (23) har allerede festet et godt grep om kongepokalen.

Med sterke 25,11 i forsøket på 50 meter fri søndag ettermiddag hadde jenta fra Setermoen en poengsum som ingen andre jenter trolig vil komme i nærheten av.

Etter to sjuendeplasser i finalene lørdag var dette et langt steg i riktig retning.

– Veldig bra, oppsummerte Bjørnsen etter tiden som bare var litt bak hennes egen norske rekord (28,05) i langbane. Den satte hun i et langt hardere felt under OL i Rio.

– Bra, men ikke maks, sier svømmeren som håper å svømme seg ytterligere ned i finalen.

I finalen svømte hun inn til 25.22 og gull, og står dermed med en poengsum på 833.

Huntok lørdagens moderate resultater med stor ro.

– Det jeg presterte her på 50 meter fri viser at jeg er i rute, understreker den tredoble norske rekordholderen som er Norges eneste jente på langbane-VM i Ungarn i slutten av måneden.

Stort potensial

Trener Finn Zachariassen mente resultatene på 50 meter fri allerede burde holde til kongepokal.

– At det gikk tregt lørdag betyr lite. 50 meter fri er Susanns viktigste distanse i NM. Her presterte hun virkelig. Det å gjøre 25,11 helt alene i et forsøk er sterkt, understreker dansken.

Susann var rundt sekundet foran nummer to.

– Hun svømmer helt alene. Det å ligge på bølgen og bli presset av de rundt er en normalt en fordel for de fleste, sier Zachariassen.

Hovedpersonen selv er ikke så opptatt av det.

– Når jeg svømmer 50 meter fri er jeg liksom i en boble. Jeg puster ikke, og jeg har fokus på teknikk og mine arbeidsoppgaver. Hva som skjer i banene ved siden av vet jeg faktisk ikke så mye om, understreker hun.

Siden 2015 har hun svømt 50 fri uten å puste.

– Det er delte meninger om dette, men for meg har det slått heldig ut, understreker hun.

Fem gull sist

På kortbane-NM i vår tok Bjørnsen fem gull. Med bare en førsteplass så langt blir det ikke lett å kopiere. Hun er favoritt både på 100 meter fri og 50 meter bryst de neste dagene. På 50 meter og 100 meter butterfly skal hun heller ikke avskrives.

I Bergen i mars vant hun 50 meter og 100 meter fri, 50 meter og 100 metr bryst, samt 100 meter medley.

– Den korteste medleyøvelsen står selvsagt ikke på programmet i langbane. 100 meter bryst som jeg vant i vår er ikke noe jeg har så mye erfaring med i 50 meters basseng, sier Susann som her ble nummer syv lørdag.