Mjølner ble for sterke for Salangen

Serieleder Mjølner tok med seg alle poengene hjem.

Sluttresultatet ble 1-3. Salangens Ruben Sletten ble utvist etter en takling i det 21. spilleminutt.

Mjølner tok tidlig tak i kampen og dominerte banespillet de første 20 minuttene. Salangen lå imidlertid godt organisert bakover på banen og nektet Mjølner de helt store sjansene. Bortelaget spilte seg ved et par anledninger til noen gode innlegg, men løpene inni boksen var ikke gode nok.

Salangen kom etter hvert mer med i kampen og hadde et par halvsjanser. Etter 18 spilte minutter fikk de et mål korrekt annullert etter en forseelse på Mjølners keeper. Mjølner kom til en del skudd fra distanse, men Salangens sisteskanse, Jørn-Ivar Kroken, hadde ikke store problemer med å forhindre at de gikk i mål.

Utvisning

Etter 21 spilte minutt ble Salangens spiss, Ruben Sletten, utvist etter en takling på en motspiller. Salangenspillerne virket å være veldig uenig i avgjørelsen, men dommeren var sikker i sin sak. Dermed måtte hjemmelaget spille resten av kampen med én mann mindre.

Etter utvisningen var det ingen av lagene som produserte de helt store målsjansene, før Mjølners Ulrik Koht Johannessen dukket opp innenfor 16-meteren og satte ballen sikkert i mål etter 44 spilte minutter. Salangen responderte på scoringen og gikk rett i angrep. Jonas Svendsen, Odd-Henning Skog og Benn Fjellberg vartet opp med et vakkert angrep som sistnevnte ekspederte i mål. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Sliten

I andre omgang tok Mjølner mer og mer over. Salangen var farlig frempå ved et par anledninger, men det var Mjølner som styrte kampen. Salangen ble løpende mye imellom og virket å være preget av å spille med en mann mindre.

Mjølners Aleksander Torvanger ga seg ikke før han hadde satt ballen i nettet to ganger. Først stusset han inn en dødball i det 66. minutt, før han på elegant vis satte spikeren i kista med et flott brassespark etter 88. spilte minutt. Sluttresultatet ble dermed 1-3.

Dette var Salangens åttende tap på rad. Neste kamp for Salangen er hjemme mot Skedsmo neste søndag.