Pioner-leder: – Var nesten på gråten

Gleden var stor da Lenvik kommune stilte med garantien som krevdes for Pioners etterlengta kunstgressbane.

– Med kommunegarantien i boks kan vi endelig gå i gang med å legge kunstgress. Naturgressbanen har vi ikke kunnet bruke i år, slik at alle kampene har blitt spilt på grusbanen. Vi håper kunstgressbanen skal stå klart i midten av september, forteller en strålende fornøyd Gunn Bodil Strømseng, som er leder for Pioner Idrettslag.

Det var slettes ikke gitt at kommunen skulle stille med en garanti for Pioner.

– Det var utrolig spennende å sitte å se på streamen til kommunestyret i Lenvik. Møtet var veldig spennende, siden det var flere innvendinger og diskusjoner. Jeg skjønner de økonomiske innvendingene, men det var med gråten i halsen da de endelig vedtok å gi garanti til anlegget, forteller hun.

Vedtaket ble gjort med 17 mot 10 stemmer i kommunestyret. Selv om kommunen gjennom garantien ikke betaler for anlegget, så binder de opp penger.

– Flere nyter godt

Kunstgressbanen gir ikke bare Pioner, men også omkringliggende klubber et realt løft.

– Planen er at kunstgressbanen skal kunne benyttes hele året. Midt-Tromshallen er helt fullbooka i vintersesongen, hvor de minste klubbene får lite treningstid. Dette gir de mindre klubbene mye bedre muligheter, også for klubber som vil leie hos oss. Vi har inngått en avtale med Varden om bruk av anlegget både sommer- og vinterstid. I tillegg håper vi omkringliggende klubber vil benytte seg av banen, forteller Strømseng, som sier dette er viktig for at hjulene skal gå rundt.

– Kan ikke forskjellsbehandle

Kommunestyret var splitta i om de skulle prioritere garantien til Pioner, grunnet kommunens økonomiske situasjon.

– Vi kan ikke forskjellsbehandle klubbene. Fra før har vi gitt FK Senja og FIL støtte til kunstgressbane, sa Louis Edvardsen (H).

– Det er et bra tiltak, men det er dumt å binde midler til oppgaver som ikke lovpålagte. Dette vil gå ut over bestemor på sykehjemmet, sa Katrine Boel Gregussen (SV).

At kommunen har gjort rett, er ikke Strømseng i tvil om.

– Dette er et godt tiltak for barnebyen, som sikrer et tilbud for mange barn, avslutter hun.