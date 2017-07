Tre strake på en uke for FK Senja

Til tross for en tynnslitt stall og et knalltøft kampprogram står Senja igjen med ni poeng av ni mulige denne uken.

1-0, 5-3 og 2-1 mot henholdsvis Tromsø 2, Sortland og Lørenskog er fasiten til Kjetil Warholms mannskap som virkelig har begynt å få opp dampen. Laget ligger med søndagens seier over Lørenskog på fjerdeplass i 3. divisjon, kun syv poeng bak serieleder Skedsmo.

Warholm er mektig imponert over hva laget hans har vist den siste tiden.

– Ni poeng på seks dager er helt enormt. Spesielt med tanke på at vi nesten ikke har byttet på laget på grunn av den tynne stallen. En enorm lettelse og deilig rett og slett, sier han etter at laget kjempet i havn tre poeng nok en gang.

To straffespark og rødt kort

Det ble ingen enkel kamp for Senja hjemme i Islandsbotn. Etter at lagene gikk målløse av banen til pause måtte det et straffespark til for å få fart i kampen. Like etter sidebytte ble Bendik Lind ble felt av Lørenskogs keeper Ole Martin Drevland, og dommer Ballovarre pekte på straffemerket. Det ekspederte Sebastian Jensen enkelt i mål.

Etter drøye timen spilt ble Senja igjen tildelt straffespark, da Markus Johnsgård blokkerte et oppspill fra keeper Drevland som sendte ballen rett i mot Lørenskog-målet. Ballen spratt på streken og Johnsgård headet ballen fra en meter, men Keivan Ghaedamini blokkerte forsøket på ulovlig vis med hånden, og dermed blåste dommeren på nytt straffe, og sendte samtidig Ghaedamini i garderoben med et direkte rødt kort. Nok en gang var Jensen sikker fra elleve meter, som med det scoret sitt fjerde på to kamper.

Fem minutter før full tid reduserte gjestene på dødball, men Senja sto i mot og innkasserte nye tre poeng.

– Helt vidunderlig

Warholm er godt fornøyd med kampen sett under ett foruten slutten hvor Lørenskog setter dem under press.

– Det er langt i fra perfekt, men jeg synes det er en bra kamp av oss. Jeg synes ikke de ti siste hvor vi er en mann mindre er god nok. Da burde vi holde mer på ballen og gjøre bedre valg, men resten av kampen er veldig bra, mener Warholm.

Dagens kaptein Sondre Laugsand var i strålende humør etter å ha sikret seieren.

– Det var deilig. Tre av tre på ei uke, og fire på rad nå er helt vidunderlig.

– Ville ta smultringen

Han er enig med treneren sin i at det ikke var godt nok å slippe til Lørenskog på slutten.

– Det er irriterende at vi slipper inn på dødball. Tre mål på to kamper på dødball er ikke bra, så det må vi stramme opp. Jeg ville ta smultringen i dag, så det var litt kjedelig, synes stopperen.

Nå får blåtrøyene hel ukes hvile før neste kamp borte mot Fløya. Laugsand sier det skal bli godt med et par dagers ekstra hvile mellom kampene.

– Det blir deilig med ei uke hvor vi får trent godt. Det har bare vært restitusjon og kampforberedende nå, så det blir godt å få ei skikkelig treningsuke, avslutter han.