Blandede drops for de lokale lagene

Både seier, tap og uavgjort for de lokale lagene nedover i divisjonene.

Lørdag var A-laget til nyetablerte Varden FK på plass på Idrettsheia for borteoppgjøret mot Lavangen i 6. divisjon. Varden ledet 1-0 til pause etter en straffescoring, og i andreomgang kom ketchup-effekten.

Hele seks baller gikk i mål bak Lavangens keeper og Varden vant dermed 7-0 til slutt. Dermed beholder klubben sin serieledelse, på målforskjell foran Storsteinnes.

Seier for FIL 2

Finnsnes 2 tok imot Tromsø 3 på Finnsnes Stadion lørdag ettermiddag, like etter at A-laget hadde tapt 0-1 for HamKam i 2. divisjon.

Et FIL-lag med A-spillere som Christian Arnesen, Truls Torblå og Mathias Bendiksen fra start, tok tidlig ledelsen i kampen, etter scoring av Jørgen Larsen etter fem minutter. TIL 3 utlignet til 1-1 ved Henrik Elvevold etter halvimten og det ble også sluttresultatet i kampen. Dermed ble det poengdeling.

Bardufoss hadde Tromsø-laget Ulfstind på besøk i storhallen til kamp i 5.divisjon, fredag.

BOIF tok tidlig ledelsen etter ti minutter, etter scoring av Adrian Nymo Melseth. Det var også stillingen til pause.

I andreomgang fortsatte BOIF og Adrian Nymo Melseth la på til 2-0. Deretter fikk de 3-0 etter selvmål, før Ulfstind reduserte til 3-1. Håkon Werge satte inn 4-1 for BOIF mot slutten og det ble sluttresultatet.

Kjempesmell

Fredag kveld gjestet også Pioner Storsteinnes til bortekamp i 6.divisjon. Og det skulle vise seg å bli en tøff affære for Pioner-guttene.

Allerede før pause hadde gultrøyene fra Storsteinnes scoret fem ganger.

Med gutta fra NRK-radioprogrammet, «Heia Fotball», til stede, scoret Storsteinnes fire ganger i andreomgang, og dermed tapte Pioner hele 9-0 til slutt. Neste mulighet for å revansjere seg for Pioner, er førstkommende fredag mot Salangen 2.