Salangen med sterk borteseier

Salangen tok årets første seier i 3. divisjon lørdag ettermiddag.

Lørdag var Salangen i Skjervøy for bortekamp i 3.divisjon.

Med to tap på de to første seriekampene (1-2 mot Skedsmo og 2-4 for FK Senja) kom Salangen til Skjervøy uten poeng i banken.

Skjervøy tok ledelsen ved Svenn Johansen, men SIF utlignet ved Odd-Henning Skog en liten stund etterpå.

Salangen fikk også en scoring til før pause, da Scott Fitzgerald sendte SIF i føringen med 2-1. Det var også pauseresultatet.

I andreomgang la Tobias Kvalvik Henriksen på til 3-1. SIF rotet bort en 3-1 ledelse mot Fløya i cupen tidligere denne uken, men det skjedde ikke denne gangen.

Scott Fitzgerald satte inn sitt andre mål for dagen og hvit-trøyene halte i land seieren med 4-1 som sluttresultat.

Dermed er årets første trepoenger i boks for Salangen.