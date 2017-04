Kjelbotn legger opp

Kombinertløperen Thomas Kjelbotn (30) fra Bardu velger å legge hopp- og langrennski på hylla.

30-åringen skriver på sin egen Instagram-konto om avgjørelsen om å legge opp som kombinertløper.

- Har hatt mange fine år som kombinertløper helt fra barndommen til nå, i Bardu, Trondheim, Norge og det som alle kaller det store utlandet. Dette er miljøer med familie, støttespillere, trenere, lagkamerater og nære venner som har formet meg som menneske og person, skriver Kjelbotn innledningsvis.

- Ser tilbake og er utrolig takkenmlig for alt jeg har vært med på, og fått oppleve gjennom en lang idrettskarriere i forbindelse med både opp- og nedturer. Noe som også kan skyldes avgjørende støtte fra foreldre, samboer, familie, trenere, lagkamerater, nære venner, støttespillere og sponsorer. Nå ser jeg fram til nye utfordringer, skriver Kjelbotn.

Topp ti

30-åringen har en 7. plass i verdenscupen som hans bestenotering på merittlista. Denne sesongen har ting imidlertid ikke gått slik Kjelbotn hadde håpet på.

- Nei, den har vel ikke helt svart til forventingene for å si det sånn, sa Kjelbotn til Folkebladet i februar.

- Det er jo veldig frustrerende, det er det jo. På en annen måte så må jeg jo bare fortsette med det jeg gjør og ta helg for helg. Når det først oppleves frustrerende, så slår det negativt ut i stedet for at man har roen konstant og kjører på med det vanlig i stedet for å ville for mye hele tiden.

Svinger

Den gang uttalte han at det ikke var noe i veien med motivasjonen til tross for motgangen.

- Nei, jeg vet hva jeg holder på med og jeg vet at det svinger. I hoppbakken svinger det fort og det er småting som skal til.

Mandag kveld publiserte han imidlertid teksten med flere bilder på Instagram og Facebook med avgjørelsen om at han legger opp og ser fram til nye utfordringer.

Thomas Kjelbotn har ikke besvart Folkebladets henvendelser tirsdag.