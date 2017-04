Tok med seg alle poengene i ”landskampen”

To scoringer av Sverre Skoglund gjorde at de grønnkledde tok med seg alle tre poengene fra årets første lokalderby i 4. divisjon.

FIL-spilleren Skoglund var tidlig i andreomgangen frekt frampå foran mål på et innlegg fra Elisha Mulumba, og sju minutter før slutt avgjorde han kampen med en frekk tverrvending der Simen Edvardsen var sjanseløs da ballen føk i nettmaskene.

Stillingskrig

Christian Arnesen stod for kampens flotteste prestasjon da han midtveis i førsteomgang forserte framover på banen, og smelte i vei et skudd som gikk i bue over Senjakeeper Simen Edvardsen og i mål. For øvrig ble denne omgangen en stillingskrig uten stor sjanser for noen av lagene.

FIL-helt

Andre omgang var bare to minutter gammel da Elisha Mulumba frekt forserte forbi en Senjaspiller som gled ute på venstre siden, og slo ballen inn til Sverre Skoglund som i stor fart dukket opp foran mål og smelte ballen i nettmaskene.

Fredrik Nymo Granheims redusering tente nytt håp hos hjemmelaget, men like før slutt var Skoglund igjen frampå og avgjorde kampen.