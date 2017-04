Spilte kamp for første gang siden 2011

- Det var på tide. Vi har ventet noen år nå, sier Kristine Haugen.

Lørdag ble en merkedag for Salangen IF. For første gang siden 2011 spilte Salangen damekamp.

Kampen mot Ringvassøy endte med tap 1-2. Salangens målscorer Kristine Haugen mener de hadde fortjent å vinne kampen.

- Jeg synes vi hadde fortjent en god seier. Vi har mesteparten av spillet og det er vi som trykker. Men vi har et ungt lag og det er første kampen vår. Jeg synes egentlig det var over all forventning, sier Haugen.

- Hvordan var det å spille kamp igjen?

- Det var tungt. Jeg kjenner at jeg begynner å bli gammel. Sist gang jeg spile var jeg ti år eldre enn medspillerne. Nå er jeg 20 år eldre enn de fleste, sier 35 år gamle Haugen.

Erfaringssprik

Stian Eggen er med i trenerteamet sammen med Thomas Engen. Eggen mener det er etter sommerferien de virkelig skal bite fra seg.

- Sjansemessig og spillemessig så produserer vi kanskje mest. Det er litt udyktighet og uflaks som gjør at vi ikke får med oss poeng i dag.

- Det er kjempeartig at vi har stablet et damelag på beina igjen. Det er stort erfaringssprik på dette laget, fra de som begynte å spille for to år siden til Marthe (Røkenes), Kristine (Haugen) og Kristine Bjerkmo som har god erfaring. Resultatene vil nok komme når vi har spilt en halv sesong. Da er vi nok et verre lag å møte.

Lære

- Hva er målsetning for sesongen?

- Egentlig å gjennomføre sesongen og bevare spillermaterialet vi har. Vi har snakket om at det er etter ferien vi skal vise oss som et samspilt lag, sier Eggen.

- Vi har en målsetning om å lære. Det er tre stykker på laget som har spilt elleverfotball før denne sesongen. Jeg tror vi kommer sterkere etterhvert, sier Haugen.

I en annen 3. divisjonskamp lørdag vant samarbeidslaget FK Senja/FIL 6-0 borte over Tromsø 2.

Fredag kveld vant Varden 2-1 borte over Tromsøstudentene (TSI).