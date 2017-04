Senja var sterkest i lokalderbyet

Det ble en målfest da Salangen og Senja møttes til lokalderby lørdag ettermiddag.

Det ble en thriller av en kamp da Salangen og Senja møttes på Idrettsheia lørdag ettermiddag. Resultatet ble til slutt 2-4 i favør de blå fra eventyrøya.

Bortelaget startet kampen best da Sebastian Jensen satte et straffespark i mål etter drøye ti minutter.

Tomålsscorer

Etter drøye halvtimen spilt utlignet Salangen ved spiss Odd-Henning Skog. Samme Skog sørget for at Salangen kunne gå til pause med 2-1 ledelse da han ble tomålsscorer like før pause.

I andre omgang reduserte Senja tidlig, nok en gang på straffespark. Og nok en gang var det fjorårets Senja-toppscorer Sebastian Jensen som satte straffen sikkert i målet bak SIF-keeper Jørn Ivar Kroken.

Perle

Kampen snudde da Tobias Nymo Melseth halvveis i andre omgang satte inn 2-3 på et nydelig skudd fra utenfor 16-meteren.

Ti minutter før full tid punkterte Senja kampen da kaptein Daniel Mikkelsen satte inn Senjas fjerde mål etter en dødball.

Senja tar dermed årets første seier, mens Salangen står med null poeng og tok tap etter to serierunder.