Merete (25) kåret til årets utøver

Merete Myrseth (25) har markert seg positivt i Utah Skiteam. Nå vil hun følge i fotsporene til et annet nordnorsk langrennstalent.

Etter en god sesong med flere seiere og pallplasseringer, har Øverbygd-jenta Merete Myrseth satt sine spor i Utah Skiteam.

Etter sesongslutt har hun blitt kåret til årets utøver i teamet. I USA heter prisen «Toril Forland Outstanding Skier Award».

– Det er veldig bra, det må jeg si. Det var uventet og artig, sier Myrseth til Folkebladet.

Prestert godt

Myrseth fikk prisen med bakgrunn i flere gode plasseringer gjennom sesongen.

– Jeg har vært på pallen i nesten hvert renn. Det startet litt trått med sykdom under det første viktige rennet, da fikk jeg ikke gått. Det har vært ganske jevnt mellom meg selv og Guro (Jordheim red. anm.). Hun har gått veldig bra.

Fremtidsutsiktene for Øverbygd-jenta er fremdeles usikre. Hvis hun ikke får innpass i et team hjemme i Norge, vurderer hun å bli ett år til i USA.

– Jeg har trivdes så sinnssykt godt og jeg har det så fint. Det frister å være igjen ett år til. Samtidig vil jeg hjem og satse i Norge.

Hun har hatt flere følere hos flere team i Norge, og dersom hun får tilbud fra et team vurderer hun å flytte tilbake.

Sikter mot nord

Det er imidlertid ett team på hjemmebane hun sikter seg mer inn mot.

– Jeg har hatt litt kontakt med Team Nord-Norge og håper å få tilbud der. Men det er hard konkurranse om plassene. Alt er også veldig usikkert ennå.

– Begynner jeg i Team Nord-Norge så flytter jeg til Tromsø.

Da vil hun isåfall følge i fotsporene til Tromsø-jenta Anna Svendsen, som har hatt god suksess etter sitt opphold i nettopp Utah i USA.

– Hun var en av grunnene til at jeg kom hit. Hun anbefalte det sterkt. Jeg vet at det går an å komme hjem som en sterkere skiløper. Det er planen min også. Det å være i høyde tror jeg at jeg har hatt veldig godt av.

Selv om det på grunn av skole har blitt mindre tid til trening, føler hun seg sterkere enn tidligere.

– Jeg tror jeg har hatt godt av å bryte opp i den gamle treningsmetoden som jeg alltid har fulgt. Ikke minst har det hjulpet masse på motivasjonen å være her.