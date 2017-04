For første gang siden 2009 møtes Salangen og Senja i en seriekamp lørdag. – Vi skal være vonde å møte, sier SIF-trener Andreas Seipäjärvi.

Lagene spilte sist i samme divisjon i 2009, da Senja rykket opp fra 3. divisjon, også kjent som FK Fotball-ligaen.

Mens Senja har flere sesonger bak seg i 2. divisjon, samt én i 3.-divisjon, har Salangen hatt tilhold i både 3.- og 4.- divisjon de siste årene.

– Jeg har bare gode minner fra de oppgjørene jeg har spilt mot Senja. Det er nok ganske mange som husker seriefinalen i 2003 (Senja-Salangen 3-4). Det er alltid artig å møte Senja. Det er lokaloppgjør og i de kampene jeg har deltatt i har det vært tett og jevnt hele veien, sier Salangen-trener Andreas Seipäjärvi.

«Fort Heia»

Salangen tapte kun én hjemmekamp i serien forrige sesong. Det kom hjemme mot Skjervøy (0-1).

Det ble en blåmandag for blåtrøyene Hjemmepublikummet hadde liten grunn til å smile etter mandagens serieåpning som for blåtrøyene fortonet seg som en real blåmandag i negativ forstand.

– Om de frykter oss eller ikke spiller ikke så stor rolle. Vi må gå utpå og gjøre de tingene vi er gode på. Klarer vi det kan vi bli tøffe å møte, men hver kamp lever sitt eget liv. I år er det en annen divisjon og et høyere nivå, så prestasjonene på hjemmebane vil kanskje være avgjørende for om man når målsetningen om å berge plassen, sier Seipäjärvi, og legger til:

– Vi skal være vonde å møte hjemme. Det er hyggelig før og etter kamp, men under kampen må vi gjøre det utrivelig for motstanderen.

Men med en tøffere og spisset divisjon kan det bli vanskelig å følge opp den gode hjemmestatistikken.

– Ikke et vondt ord om Ishavsbyen, men det er ganske stor forskjell på dem og Skedsmo. Får vi den hjemmestatistikken vi hadde i fjor, har vi gjort en veldig god jobb. Men jeg tror folk her i Salangen og ellers i klubben må innse at nivået er såpass forbedret i divisjonen at man ikke kan forvente at det skal gå like lett som i fjor.

Økt publikumsoppslutning

Senja-trener Thomas Hagerupsen gleder seg enormt til lørdagens lokaloppgjør på Idrettsheia.

– Det er akkurat det jeg liker med nye 3. divisjon. Man får en blanding av Oslo-turer og de gode gamle lokaloppgjørene. Jeg ser på det som bare positivt. Jeg tror også vi vil se en oppsving av publikum på kampene av det. Jeg tror det er mer attraktivt å se Senja-Salangen enn Senja-Grorud, mener Hagerupsen.

Han forteller at de ikke frykter Salangens gode hjemmestatistikk, men at de definitivt respekterer den.

– Salangen er en hard nøtt å knekke. Skulle jeg satt pengene på noe, så hadde ikke det vært enkelt. Jeg er veldig innstilt på en hard match. Det er også en kamp som vil vare helt inn, det er ikke noe som blir avgjort tidlig. Det har med løpskraften til Salangen å gjøre, de blir å stå i 90 minutter.

Flere usikre kort

Senja sliter med skader på flere sentrale spillere foran lørdagens kamp.

– Vi kjører noen tester i dag (fredag). Men Martin Albertsen er usikker, det samme gjelder Jakob (Lillestjerna) som 99 prosent sikkert ikke spiller.

Øyvind Kildalsen og Uros Vucenovic er begge uaktuelle til kampen.

Salangen-trener Andreas Seipäjärvi er tilbakeholden med opplysninger på hvem som er aktuelle og uaktuelle i troppen.

– De som ikke er med, de er ikke med. Det å snakke om at folk er ute og ikke kan spille, det er ikke noe jeg bruker energi på. Vi stiller slagkraftig uansett, sier «Seipa».

– Jeg registrerer at de (Senja) sier at de har mange mann ute. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg regner med de stiller elleve mann til start.