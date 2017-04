Forventer ingen enkel match

Mandag spiller FK Senja åpningskamp mot Sortland. Sortland-treneren tror det blir en krevende kamp.

- Det blir en veldig tøff kamp. Det kan faktisk bli en av de tøffeste bortekampene i hele sesongen, sier Sortland-trener Steve Lind Edvardsen til VOL.

Han viser til at Senja rykket ned fra 2.divisjon i fjor, og har ambisjoner om å rykke opp igjen.

- Kampen kommer til å bli en tøff affære. Vi må kjempe og luke bort alt fiksfakseri. Jeg skal være såpass ydmyk at jeg er fornøyd om vi får med oss ett poeng, understreker treneren.

– Hundre prosent på alt vi gjør

FK Senja-trener Thomas Hagerupsen synes ikke det er dumt å høre at Sortland-treneren tror møtet med Senja blir tøft.

– Men så ville jeg sikkert sagt det samme om det var vi som skulle til Sortland, og jeg kan for så vidt si det samme nå også selv om vi har hjemmekamp. Ingen kamper i denne divisjonen blir enkel, sier Hagerupsen, som poengterer at tredje divisjon har tatt et stort steg opp sammenlignet med i fjor.

– Det er greit å ha et bra lag, men vi må være hundre prosent på alt vi gjør for å kunne dra fordel ut av egenskapene vi har i laget. Dette kommer til å bli avgjørede, det er jeg ganske sikker på, sier Hagerupsen.

Tviler på at det blir vakkert

Senja-treneren har gjort grundige forberedelser sammen med laget sitt før kampen mot Sortland, blant annet gjennom et to timers spillermøte søndag formiddag.

– Hvilke forventninger har du til kampen?

– Jeg forventer at det kommer til å bli en typisk serieåpning, og jeg tviler på at det kommer til å bli vakkert. Det er alltid ekstra nerver i den første kampen, og det preger ofte lagene at det er lenge siden man spilte om tre poeng, sier Hagerupsen.

Om Sortland sier han at dette er et lag som er glad i og god på dødballer. Noe de i Senja-leiren har tatt høyde for i sine forberedelser.

– Samtidig ønsker vi å spille vårt spill med ballen på bakken, oppbygging av angrep og de tingene der. Hvis spillebildet imidlertid ikke blir slik som vi ønsker har vi en plan B. Altså at vi må være litt mer direkte i stilen.

Håper på engasjement

Senja-treneren gleder seg til kampen mandag, og ser frem til å komme igang med sesongen.

– Vi gleder oss veldig, og føler at mange bryr seg og har lyst til å se oss. Det er i hvert fall mange som har gitt uttrykk for at de gleder seg til denne sesongen, sier Hagerupsen.

Han legger ikke skjul på at han synes engasjementet har vært litt lunkent de siste årene, og håper derfor nå på en real oppsving.

– Jeg håper at folk setter av litt tid til å følge laget. Ikke bare fordi vi synes det er artig å spille for folk, men det handler også om hvor attraktivt fotball er i regionen her. Vi ønsker at engasjementet skal komme seg opp igjen, og at det skal være attraktivt å være her og se på kamper, sier treneren.