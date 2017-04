Tok storpremien under BCC

Line Elise Heimdal fra Bardu skulle egentlig til Finland for å delta i avslutningen av den internasjonale langløpssesongen, men så ble det et bedre alternativ med BCC-LINMO skimaraton.

Der gjorde Bardus gode turløper Line Elise Heimdal et skup ved premieutdelingen under BCC sitt arrangement på Herjangsfjellet ved Bjerkvik.

- Nå ble jeg veldig overrasket, smiler hun etter å ha blitt trukket ut til hovedgevinsten.

Kunstpremie

- Tenkte ikke på å vinne noe sånt som det her i det hele tatt, sier en storfornøyd barduløper som dermed sitter igjen med et maleri som var toppgevinsten. Maleriet var gitt av tidligere bardudøl Alvin Jensvold som nå er lokal kunstner i Gratangen. Verdien er estimert til minst 10.000 kroner.

I tillegg tok hun totalseieren i kvinneklassen som ga 2.000 kroner i premiepenger i tillegg til pengepremie på 300 kroner som klassevinner.

Dyrt - ble redningen

Egentlig skulle hun dra for å være med i verdenscupavslutning for den internasjonale lagløpssesongen som skjedde i Finland, nemlig i Ylläs – Levi - Visma Ski Classics over 67 kilometer.

- Vi var så mange i familien som hadde lyst å dra og da ble det så dyrt, spesielt å bo der. Da ble erstatningen med å delta her virkelig bra. Det var kjempefint å komme hit for å delta, sier hun og roser forholdene.

- Kjempefin løype, men sleit litt med at jeg la litt klister på i går. Skulle kanskje bare hatt blåklister og tørt oppå, sier løperen som trener mye og går mange renn.

- Er trener for juniorer, så da får jeg mye gratis trening. Og langrenn liker man jo og etter dette blir Spanstind Rundt det neste. Men der skal det mye til for å slå denne premiefangsten, avslutter Heimdal.