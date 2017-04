Lokker til seg kjendiser

I fjor satte Spanstind Rundt ny rekord med 450 deltakere og befester sin posisjon som et av de største løpene i landsdelen. Det meldes knall påskevær og World- cup løper Finn Hågen Krogh er et av trekkplasterne.

Kjendis-faktoren til turrennet som går over fjellet rundt Spanstinden er blitt ganske høy. Toppløpere i kretsen og til og med løpere fra World-cup-sirkuset som Finn Hågen Krogh og Alexander Os har gått rennet. På damesiden har løpere som Maria Grønnvoll, Anna Svendsen og nå også Lovise Heimdal deltatt.

– Også i år venter vi at flere av de bedre løperne i kretsen stiller opp for å måle krefter, slik at det blir en mulighet for folk å få med seg et flott sportsarrangement på høyt nivå, forteller rennleder Nygård.

For tre år siden fikk rennet med seg en påskehilsen fra ingen ringere enn landslagssjef Åge Skinstad, som faktisk har gått turrennet. Han skriver blant annet en oppfordring til toppløperne i landet om å delta i turrenn etter sesongen for å holde trykket oppe.

– Spanstind Rundt er et flott skirenn, med en krevende og naturskjønn løype, skriver han.

Rennlederen forteller at Finn Hågen Krogh nå har meldt sin deltakelse til rennet. Han vant i 2015 og satte den gang løyperekord på tida 58 minutter og 32 sekunder.

Ny rekord?

Med over 400 deltakere gjennom flere år, befester rennet seg som et av de store i landsdelen. Også antallet konkurranseløpere har økt de seinere år.

– Med den værmeldinga som er meldt, tror jeg det blir mye folk som vil gå på ski fra Tennevoll til Lapphaugen skjærtorsdag for 33. gang. Så god værmelding som vi har i vente, kan jeg ikke huske vi har hatt før. Det hadde vært utrolig artig å få rekorddeltakelse to år på rad, sier rennleder Markus Nygård i Lavangen IF.

Selve rennet på 21 kilometer starter på Tennevoll og går rundt kjente Spanstinden over Fjordbotneidet til Lapphaugen.

Pengepremier

For å få med seg flere løpere i konkurranseklassen, har laget tatt noen grep med å sette opp pengepremier som er gitt av gode sponsorer. På det meste har det vært bortimot 90 deltakere.

– Totalt deler vi ut 19.000 kroner til løperne i junior- og seniorklassene. På toppen av løypa er det satt av 1.500 kroner til beste spurter i dame- og herreklassen, samt 3.500 kroner for den som først går i mål. I fjor vant Martin Mikkelsen og Lovise Heimdal både spurten og målgangen og kunne innkassere 5.000 kroner hver.

Høy sosial faktor

– Hvorfor tror du at rennet er så populært?

– Det er mange som er heime og løypa er passe lang med masse folk som vil gå seg en tur på ski i gode løyper. Pluss at man får med seg et godt sportsarrangement på kjøpet, sier Nygård.

Etter løpet er det ingen grunn til å dra hjem for å lage middag. Det er satt opp buss fra Lapphaugen til Lauvhallen på Tennevoll hvor det er mulig å dusje. Etterpå blir det premieutdeling og muligheter til å kjøpe seg forfriskninger og middag i hallen hvor den sosiale faktoren er høy.