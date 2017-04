Arne Markus slår landslagsløperne på Worldcup

Arne Markus Svendsen fra Bardu slår knockout om å gå langt på ski under Worldcup-helgene.

Den opprinnelige lavangsværingen som bor i Bardu er bedre kjent for mange som smører på det norske skilandslaget. Men denne lørdagen treffer vi han i en annen setting, nemlig selv som konkurranseløper for klubben sin Dølaski fra indre Troms.

42 kilometer

– Går jo egentlig veldig masse på ski, men ikke så her lange turer, forteller Svendsen etter å ha gjennomført 42 kilometer i BCC-LINMO skimaraton på Herjangsfjellet ved Bjerkvik.

– Det blir kort og intensivt for å teste ski, forklarer han.

– Går mellom ei og tre mil per dag, nærmere tre vil jeg tro, og dermed går han mye lenger enn landslagsløperne han smører for.

Annen måte

– Blir mange kilometer og en annen måte å gå, enn i et renn som her. Det er egentlig ingen trening for det blir så kort og intensivt. Mer teknisk, ut å kjenne glid og feste, for så inn å justere, sier han og forklarer at han er mange ganger på ski i løpet av en dag. Dermed kan ei langhelg i verdenscupen bety oppimot 100 kilometer på ski for Svendsen og på minitourer enda mer.

– Men i dag er det den fineste skituren jeg har hatt i år, skryter han lørdag ettermiddag av BCC-LINMO Skimaraton sin 42 kilometers distanse.

- For et renn og en helt vanvittig bra trase, avslutter han der han vant sin klasse 40-49 år og totalt ble nr.8 på maratondistansen. Totalt deltok 250 løpere i årets BCC-ski som har funnet sin hovedarena på Herjangsfjellet. Resultater finnes på BCC sine sider.