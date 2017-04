Tøft møte med karate-eliten

Samtlige karateutøvere fra Finnsnes karateklubb ble slått ut i første runde i EM i Danmark på lørdag.

Både Daniel Bakketun og Sebastian Olsen i klasse 15-17 år ble begge slått ut med kroppsslag etter bare 20 sekunder. Også Silje Bjerkeli Jensen som stilte i seniorklassen i kata mønster mot en motstander fra Moldova ble slått ut.

Slått ut etter 20 sekunder

For begge juniorene ble dette et uhyre kort EM, der både Daniel og Sebastian var ferdig etter 20 sekunder.

– Vi visste dette før vi dro, og fikk bare bekreftet at nivået i norsk karate har et godt stykke vei å gå før vi er på høyde med de beste nasjonene i Europa, sier trener Erik-Anders Helin.

Han forteller at Sebastian møtte en meget god utøver fra Litauen, og det samme fikk Daniel i kampen mot sin motstander fra Ukraina.

– Skuffet? Vel, begge syntes nok at det gikk veldig fort før de plutselig var ute av EM. Men det var vi klar over på forhånd, og lite vi egentlig kunne gjøre med det. Begge er jo yngre juniorer, og har enda et år som junior der de kan utvikle seg, sier Helin.

«Mistet» bagasjen

Med til historien hører at de fire som dro ned «mistet» bagasjen på Gardermoen og fikk den først tilbake da EM var over.

– Det ble jo klart litt stress med å skaffe seg utstyr, men det hadde ingen betydning for det sportslige utfallet, sier Helin.