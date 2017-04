– Gledelig deltakelse i helgas kombinert

12 kombinertløpere stilte i helgas KM i Skjærhaugen. Det betegner leder Odd Thomassen i Øverbygdhopp som en revitalisering av en sport som i flere år har ligget nede i Troms skikrets.

Og ikke minst er Thomassen fornøyd med at det stilte totalt 38 deltakere i KM i hopp i hoppanlegget i Skjærhaugen der man har bygd opp et rekruttanlegg med hele seks hoppbakker.

– En så god deltakelse i et skirenn her oppe har vi ikke hatt på mange år, og det gleder de som har et hjerte for en sport som på mange måter fører en kamp mot blant annet alle hallidrettene, sier Thomassen.

– Og det at vi denne gangen har 12 kombinertløpere med er vi kjempeglade for. Etter at Kristian Hammer sluttet som kombinertløper har kombinert som idrett nærmest avgått ved døden. Nå håper vi at det vi så på lørdag er et signal om at man nå opplever en revitalisering av sporten. sier Odd Thomassen stilte i klasse veteraner, der han vant vant både kombinert og hopp.

Fikk besøk fra Telemark

– Spesielt er det også at vi denne gangen hadde med tre unge hoppere fra 7 år og opp til 16 år som kom nordover fra Telemark skikrets, og de forteller at de var imponert over arrangementet her oppe. Dette er en familie som har røtter i Tamokdalen, og som deltok i KM samtidig som familien tilbringer påsken her.

Flotte forhold i bakken

Thomassen sier at sol og flotte forhold i bakken gjorde at publikum hadde en flott lørdag med mange fine hopp. Han sier at han håper at Norges Skiforbund etter hvert kan klare å sende profilerte hoppere til Skjærhaugen, noe som vil være med og gjøre konkurransene her mere attraktiv for publikum.

– For oss virker det som skiforbundet rett og slett glemmer at slike små klubber som oss kjemper for å holde liv i hopp– og kombinertsporten. Å få besøk av mer kjente hoppere er noe som vil være kjempebra for oss når vi har hoppkonkurranser her. Arrangørklubbens egen Andreas Fosslund Karlsen vant i klasse gutter 13 både hopp og kombinert, Espen Benjaminsen fra Harstad skiklubb vant hopp gutter 16, mens Jakob Skillingstad som også er fra Harstad skiklubb vant kombinert. I klasse gutter 19 vant Tor Magne Pettersen fra Tromsø hopp.