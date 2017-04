Er forberedt på knalltøffe kamper

På lørdag skal disse tre ut på matta og møte sterke karatemotstandere når de alle deltar i sitt første EM i Roskilde i Danmark. Og de er klar over at dette kan bli steintøft.

Onsdag ettermiddag var de tre utøverne samlet til siste treningskveld sammen på Stamina før avreise til Danmark. Daniel Bakketun stiller i klasse minus 65 kilo 15-17 år, Sebastian Olsen stiller i samme klasse, mens Silje Bjerkeli Jensen som eneste jente som er med deltar i klasse kata mønster. Ingen av de tre har deltatt i EM tidligere, mens de to guttene under NM i Oslo forrige helg sikret seg en sølvmedalje hver.

Forberedt på tøffe tak

– Det var tøffe kamper i NM, men vi er alle forberedt på enda tøffere tak når vi møter de beste juniorene fra hele Europa, sier Daniel Bakketun. Om forhåpningene han har foran EM sier han at han egentlig bare håper på det beste, og vil gi full gass under alle kampene. Han forteller at en kamp normalt varer i tre minutter.

– For å klare å stå en kamp på tre minutter må man ha både styrke og god kondisjon. Tre minutter høres jo ikke lenge ut, men når man er i kamp er det lenge nok, sier Daniel som har drevet med karate siden han var seks år gammel, og altså er nå 16 år. Han forteller at han tidligere også spilte fotball, men har nå valgt å bare satse på karate.

– Dette blir en ny opplevelse

Daniel sier at veien fram til EM–deltakelse har gått gjennom et uttak fra landslagstrenerne i karate, noe som altså denne gangen har ført til at tre utøvere fra Finnsnes karateklubb er med. Han sier at karategruppen trener flere ganger i uken på Stamina, litt avhengig om man er inne i sesongen eller ikke. Både Daniel og Sebastian går toppidrettslinja ved Senja videregående skole, der de begge har karate som toppidrett. Det betyr at de trener en del karate også i skoletida.

– Vi har ingenting å tape

Sebastian Olsen sier at også han gleder seg til å stille til kampene i EM.

– Det er bare å stille best mulig forberedt og sørge for at formen er på sitt beste. For oss er bare det å bli vurdert gode nok til å stille, og det å få delta på et slikt nivå både lærerikt og spennende. Å få møte de antatt beste i Europa blir kjempespennende, og uansett blir dette et minne for livet. Sebastian forteller at en kamp gir maksimum to poeng, og at dette er poeng som også kan komme midt i kampen, enten med et spark til hodet, eller en rammende teknikk som gir fullt poengutslag.

I kvinner senior har også Silje Bjerkeli Jensen fått grønt lys, hun stiller i klasse kata mønster.

– Nå gikk det ikke så veldig bra i NM, der jeg røk ut i første runde. Men totalt har det endt med at jeg har fått grønt lys for EM-deltakelse, noe jeg gleder meg veldig til, sier Silje. Hennes deltakelse går ikke på å møte motstandere i kamp, men gå en øvelse etter et fast kampmønster.

– Jeg har forberedt disse tre på at de kommer til å møte råsterke motstandere i EM, sier karatetrener Erik-Anders Helin. Han sier at de beste juniorene ute i Europa garantert ville vinne hvis noen av disse stilte i seniorklassen i et norsk karatemesterskap.

– For alle tre blir dette uansett verdifull læring de kan ta med seg videre, sier Helin.