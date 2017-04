Salangen-jubel - klare for første runde

Tross straffebom, klarte Salangen å slå Skjervøy 2-1. Dermed er de klare for første runde i cupen.

3. divisjonskollegaene møttes til andre kvalifiseringsrunde til NM i Bardufoss storhall onsdag kveld.

Salangen fikk muligheten fra straffemerket i første omgang, men Odd-Henning Skog misset fra 11-metersmerket.

Skog fikk imidlertid sin revansje da han senere ga de røde og hvite ledelsen 1-0. Målet ble assistert av Sindre Eggen. Resultatet stod seg til pause.

I andre omgang utlignet Brage Fjellheim Wiik for Skjervøy.

Gleden ble imidlertid kortvarig. For to minutter senere sørget Odd-Henning Skog for enorm cupjubel for Salangen da han headet inn Tobias Kvalvik Henriksens innlegg i mål.

Flere mål ble det ikke og dermed er Salangen klare for første runde i cupen.