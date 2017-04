Hagerupsen: – Helsvart for oss mot Finnsnes

Senjatrener Thomas Hagerupsen ergret seg stort over gavmildheten laget hans viste i torsdagens kamp mot Finnsnes på Alfheim Stadion.

– Vi startet kampen med en lav corner som går inn i mål på første stolpe. Så gjør vi et direkte gjennomspill bak fra midtbanen til FIL-spissen som ikke sier nei til et slikt tilbud. Den tredje glipper er at vi header ballen i eget nett, og bare noen minutter ute i andreomgangen header vi ballen i beina på Moldskred som scorer enkelt. Med så mange tabber var vi sjanseløse til å spille jevnt med FIL, for ikke å snakke om å slå dem.

– Denne kampen var så helsvart for oss at den egentlig er bare å glemme, selv om vi skalta med oss en del positive ting. Jeg gjenkjente bare enkelte deler av vår spilleplan på Alfheim i dag, blir alt overskygget av de stygge forsvarsmissene. Med kampen på bardufps tidligere i vinter har vi gitt Finnsnes totalt seks mål på to kamper, og det skal nesten ikke kunne gå an. Dette har å gjøre med ærgjerrighet, dyktighet, konsentrasjon.

Hagerupsen sier han skjønner godt at FIL er bedre konsentrert enn Senja på den måten at de har hatte tøffere motstandere i treningskampene. Motstandere på eget nivå finner de ikke her oppe, og slik hadde vi også måtte gjøre det hvis vi var i andre divisjon.

For Senjas del har vi møtt lag fra vår egen divisjon, og vi finner de fleste av dem her oppe.