Senja-treneren: – Vi ble felt av tabber

Senjatrener Thomas Hagerupsen var både forbannet og skuffet over måten Senja framsto mot Finnsnes på Alfheim mandag kveld. Han betegner fire av målene som rene gavepakker til motstanderen.

Kampen var bare seks minutter gammel da en corner fra venstre slått av Joakim Nilsen ble slått i eget mål av Senja-keeper Erlend Henriksen. Bedre gikk det ikke for Senja da et slurvete tilbakespill ble godt tatt vare på av Jonas Simonsen som la ballen kontrollert i høyre hjørnet. Og like før pause kom baksmell nummer tre da en Senjaspiller headet ballen i eget nett.

– Vi ga Finnsnes fire mål

– Dette var rett og slett alt for dårlig av oss. Vi gir Finnsnes fire mål, og da måtte det gå galt. Den eneste skikkelige scoringen FIL hadde var headingen der Jonathan Marblow gikk opp og vant luftduellen med Senjaforsvaret.

Til tross for 0-5 smell mot naborivalen mener Hagerupsen det er mye å ta med seg videre.

– Vi hadde jo en del bra spill, og noen lyspunkter var det jo. Men totalt er denne kampen bare å glemme for vår del. For å være helt ærlig så er jeg fly forbannet over måten vi opptrådte i dag. I dag så jeg bare i perioder at vi gjennomførte de tingene vi har trent på. Tabbene før pause gjorde at vi rett og slett ikke klarte å komme tilbake i denne kampen.

Presset Senja til å gjøre feil

– Finnsnes var periodevis god, og periodevis dårlig. Selv om vi ledet 3-0 etter første omgang var dette en omgang der vi ikke fikk særlig mye til. Men vi presset Senja så pass at de gjorde flere feil i bakre forsvar, og dem utnyttet vi og scoret på. FIL-trener Bjørn Johansen er likevel godt fornøyd med måten laget sto fram mot Senja.

– Som vi spilte i dag var det divisjonsforskjell på lagene. Og vi spiller jo i en høyere divisjon en Senja.