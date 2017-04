Ikke redd for at sjelen skal forsvinne

Daglig leder i Reistadløpet, Alexander Os, er ikke redd for at løpets sjel skal forsvinne med skielitens inntog.

– Reistadløpet har i alle år hatt en folkelig profi. Hvordan skal dere ivareta den når den internasjonale skieliten rykker inn?

– Noen små endringer har det blitt rundt løpet, men det internasjonale er et godt supplement og et pluss for rennet, sier Os som mener at de har klart å ta vare på løpets tradisjonelle profil selv om det nå er i ferd med å løfte rennet opp et par hakk.

– Vi må ta steget videre, men vi skal bygge stein på stein og da tror jeg det blir bra på sikt, sier han og tror at de ved å få flere profilerte løpere til start vil skape et bedre tilbud for de som ikke liker å gå på ski, men foretrekker å se på.

– Men vi er fremdeles avhengige av alle de fantastiske frivillige som har stått på og jobbet døgnet rundt, all honnør til dem. Vi hadde ikke klart å lage et så fantastisk løp uten dem, poengterer Os.