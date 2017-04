Våkenatt for Arne og Are

Disse to har bare fått seg en knapp time søvn etter at de har holdt på i flere timer med å finpusse Reistadløypa med tråkkemaskinen før start.

De to har i mange år kjørt tråkkemaskinen opp fjellet for å ha Reistadløypene klare til bruk, og ikke minst til selve Reistadløpet. Are forteller at han har kjørt tråkkemaskin i løypene siden 2004, og Arne forteller at han har vært med like lenge.

– Vi dro ut halv ett i går kveld, og var ferdig i sjutiden i morges, forteller Are.

Han og Arne har fått seg rundt en time søvn før de troppet opp på skistadion for å se innkomsten av lørdagens løp.

– Reglementet for slike store løp som dette tilsier at løypene skal være klargjort minimum fire timer før start, og det har vi klart – de første gikk jo ut fra Setermoen klokken kvart på ni i morges og vil være i mål litt over klokken 11.

– Nå har vi begge holdt på ei hel uke, og har intensivert finpussen av løypa de siste dagene. Så i dag er vi begge litt søvnige etter å vært oppe nesten hele natten, sier Arne.