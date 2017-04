Alle resultatene fra Reistadløpet

Her er hele resultatlisten fra lørdagens Reistadløpet.

Reistadløpet TUR VSC

Kvinner Elite:1 Justyna KOWALCZYK POL Team Santander 2:53:17, 2 Masako Ishida JPN Team United Bakeries 2:54:12, 3 Astrid Øyre Slind NOR Team United Bakeries 2:56:45, 4 Kari Vikhagen GJEITNES NOR Team Telemark 2:59:02, 5 Katerina Smutná CZE Team Santander 2:59:10, 6 Britta Johansson Norgren SWE Lager 157 Ski Team 3:06:31, 7 Barbara JEZERSEK AUT Team Pioneer Investments 3:06:54, 8 Emilia Lindstedt SWE Team Skiproam 3:07:12, 9 Sara Lindborg SWE Team Serneke 3:09:45, 10 Laila KVELI SWE Team Tynell 3:11:32, 11 Lina Korsgren SWE Team Leaseplan 3:14:24, 12 Evelina BÅNGMAN SWE Team Ski Pro Am 3:25:44, 13 Svenja HOELZLE SUI Team Synnfjell 3:31:19, DNS Seraina BONER SUI Gel Intérim Rossignol

TUR Kvinner 21-30 år:1 Elin Støvern NOR Simostranda IL 3:40:42, 2 Sofie-Karoline Nordstrand NOR Sparebank 1 Nord-Norge 4:26:08, 3 Eli Birgithe Jenssen NOR TROMSØ 6:34:55, 4 Emma Karoline Løkken NOR HARSTAD 6:44:34, 5 Ingvild Blomstervik NOR Clarion Hotel The Edge 7:01:25, 6 Kine Konst NOR Clarion Hotel The Edge 7:01:25, DNS Sara Sumskyte NOR Clarion Hotel The Edge

TUR Kvinner 31-40 år:1 Gunhild Eliassen NOR Nordreisa IL 3:11:45, 2 Marita Engevik NOR Kvaløysletta Skilag / Kvaløysletta Skilag 4:08:27, 3 Lisa Pavall NOR Fauske IL 4:18:22, 4 Kristine Sandberg NOR BARDU 4:28:11, 5 Sonja Elvebakk NOR SNN Folk i Form 4:45:23, 6 Ellen Marie Nyhus NOR Visma Consulting 5:04:23, 7 Eirin Isabell Iversen NOR Clarion Hotel The Edge 7:01:25, DNS Stine Mosti NOR Team Scandic Havet , DNS Gro Bæck NOR Team Scandic Havet

TUR Kvinner 41-50 år:1 Line Elise Heimdal NOR Bardu IL 3:22:42, 2 Heidi Rognli Heimdal NOR Bardu IL 3:32:57, 3 Ellen Eliassen NOR Fauske IL / Fauske IL 4:47:27, 4 Line Sulejewski NOR OSLO 5:25:28, DNS Elisabeth Halse NOR Clarion Hotel The Edge

TUR Kvinner 51-60 år:1 Margrete Gaski NOR Bardu IL 3:41:36, 2 Marit Finnseth NOR Kvaløysletta Skilag 4:24:34, 3 Berit Elvsås NOR Moss Skiklubb 4:48:56, 4 Hilde Overvik NOR Freidig Spk 4:51:08, 5 Tove Elisabeth Svee NOR Medico 5:22:35, 6 Kristin Nilsen NOR Tromskraft 5:30:20

TUR Kvinner 61-70 år:1 Karen Blomli NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 4:39:24

Menn Elite:1 Petter ELIASSEN NOR Team Leaseplan 2:31:41, 2 Anders AUKLAND NOR Team Santander 2:34:58, 3 Simen Østensen NOR Team BN Bank 2:35:12, 4 Lukas Bauer CZE Team Pioneer Investments 2:35:14, 5 Tord Asle GJERDALEN NOR Team Santander 2:36:30, 6 Stian HOELGAARD NOR Team Leaseplan 2:36:31, 7 Morten Eide Pedersen NOR Team BN Bank 2:36:31, 8 Kjetil Hagtvedt Dammen NOR Team Leaseplan 2:36:31, 9 Anders Mølmen Høst NOR Team Leaseplan 2:36:37, 10 Alexis Jeannerod FRA Team Pioneer Investments 2:36:38, 11 Martin Jaks CZE Team Pioneer Investments 2:36:40, 12 Håkon Mikalsen NOR Nordreisa IL 2:36:49, 13 Øyvind Moen Fjeld NOR Team Santander 2:37:00, 14 Oscar Persson SWE Lager 157 Ski Team 2:37:37, 15 Øystein PETTERSEN NOR Team BN Bank 2:38:11, 16 Chris Jespersen NOR Team United Bakeries 2:38:27, 17 Andreas Nygaard NOR Team Santander 2:38:45, 18 Jimmie Johnson SWE Lager 157 Ski Team 2:38:59, 19 Vetle THYLI NOR Team United Bakeries 2:39:00, 20 John Kristian DAHL NOR Team United Bakeries 2:39:29, 21 Tore Bjørseth Berdal NOR Team United Bakeries 2:39:29, 22 Petr Novak CZE Atlas Craft Team 2:39:52, 23 Snorri Einarsson ISL Team Santander 2:39:59, 24 Ilya Chernousov RUS Team Pioneer Investments 2:40:09, 25 Bruno DEBERTOLIS ITA Team Xcalibur Lill Sport 2:40:13, 26 Torleif SYRSTAD NOR Team Synnfjell 2:40:20, 27 Jörgen BRINK SWE Brink Ski Team 2:41:11, 28 Adam Fellner CZE Team Pioneer Investments 2:42:47, 29 Oskar Kardin SWE Team Serneke 2:42:58, 30 Johan Kjølstad NOR Team United Bakeries 2:43:35, 31 Jens Eriksson SWE Team Santander 2:43:58, 32 Gabriel THORN SWE Team Serneke 2:44:59, 33 Torgeir Skare Thygesen NOR Team Leaseplan 2:45:32, 34 Marcus Johansson SWE Lager 157 Ski Team 2:46:50, 35 Anton KARLSSON SWE Lager 157 Ski Team 2:47:58, 36 Pavel Ondrasek CZE Atlas Craft Team 2:49:17, 37 Runar HERMO NOR Hammerfest Skiklubb 2:51:14, 38 Thomas GIFSTAD NOR Team Forever Nordic 2:51:29, 39 Kein EINASTE EST Team Xcalibur Lill Sport 2:52:13, 40 Toralf Heimdal NOR Dølaski 2:53:42, 41 Eirik MIKKELSEN NOR Medkila SL / Team SNN 2:56:33, 42 Nils Ingar AADNE NOR Team BN Bank 2:56:44, 43 Erlend NYHUS NOR Bardu IL 2:58:15, 44 Philipp BACHL AUT Skimarathon Team Austria 2:59:54, 45 Michael KUISLE GER Team Forever Nordic 3:05:48, 46 Anton DAPRA ITA Team Xcalibur Lill Sport 3:07:14, 47 Thomas Stöggl AUT Skimarathon Team Austria 3:15:20, 48 Robin FROST GER Team Forever Nordic 3:16:24, 49 Ladislav Knapek CZE Atlas Craft Team 3:41:29, DNS Markus Ottosson SWE Lager 157 Ski Team , DNS Erlend HAUGSTAD NOR Team Skiclub , DNS Gjermund Steinsland NOR Team Skiclub , DNS Stig Morten Fakstad NOR Mosetertoppen Skiline Concept Team

TUR Menn 17-18 år:1 Jakob Brones Engen NOR Kvaløysletta Skilag 3:09:59, 2 Lars Fredheim Hodne NOR Sandnes IL 3:13:29, 3 Markus HOLMER NOR Bjerkvik IF 3:16:42, 4 Ola Spissøy NOR Pioner ski 3:30:26, 5 Tor Håkon Netland Andersen NOR Bardu IL 3:36:38, DNS Tobias Overvik NOR BARDUFOSS

TUR Menn 19-20 år:1 Sigurd Arne Brones Engen NOR Kvaløysletta Skilag / NTG Tromsø 2:57:30, 2 Mats Jørgen Nordmo Ingdal NOR Mellembygd IL 2:58:38, 3 William Nymo MELSETH NOR Bardufoss og Omegn IF 3:01:21, 4 Viljar Sebastian Simonsen NOR Pioner Ski, IL 3:01:54, 5 Øystein Sandvig NOR TROMSØ 3:26:11

TUR Menn 21-30 år:1 Niklas FORSBERG SWE Team Forsberg 3:06:38, 2 Johan GRUNDNES NOR Gjelleråsen IF 3:07:51, 3 Sindre A.w. Torbergsen NOR Medkila SL 3:09:15, 4 Mads Buhaug NOR Øyer-Tretten IF 3:11:45, 5 Sindre Haugerud Wold NOR Rennebu IL 3:16:39, 6 Jon Kristian Netland ANDERSEN NOR Bardu IL 3:16:39, 7 Sindre Benestad NOR Sparebank 1 Nord-Norge 3:17:07, 8 Florian Seiwald AUT SC St.Johann 3:25:10, 9 Ola Brosveet RANNEM NOR Henning IL 3:34:02, 10 Eirik Skomedal NOR Klæbu il 3:37:05, 11 Hallvard HAUGEN NOR Tromsø Stundentenes Idrettslag 3:37:07, 12 Jan Børre Balto NOR Team Balto H&Tsd / Bjørn Bygg AS 3:50:02, 13 Håkon Sandbukt Johnsen NOR Tromsø Stundentenes Idrettslag / tsi - Langrenn / Team Balto h&t sd 3:50:26, 14 Terje Magnus Bakken Sørensen NOR NTNUI 4:09:05, 15 Espen Kroken NOR Ksat BIL 4:17:24, 16 Jørgen Sandvik NOR Fjellheim Misjonsforsamling 4:20:41, 17 Kevin Pedersen NOR Ksat BIL 4:29:34, 18 Simon Syvertsen NOR Fjellheim Bibelskole 5:08:35, 19 Sondre Luell Frydenlund NOR UIT Harstad 5:12:19, 20 Ole Johannes Skartveit NOR Fjellheim Misjonsforsamling 5:17:08, DNS Amund BRENDBAKKEN NOR Gjøvik Skiklubb / Forsvaret

TUR Menn 31-40 år:1 Vegar Skildheim NOR Kvaløysletta Skilag / Ksat BIL 2:53:47, 2 Sergey IVANOV RUS BALASHIKHA 2:56:09, 3 Lasse Hoel NOR Hamn i Senja 3:19:40, 4 Per-Arne Øye NOR TUIL Tromsdalen Ski 3:27:52, 5 Arne-Vidar Hellefossmo NOR Øvre Salangen IL 3:29:35, 6 Gaute Bjørkestøl NOR Kjelsås IL 3:30:14, 7 Andreas Allern Brose NOR Svartball IL 3:35:53, 8 David Hammenstig SWE TROMSØ 3:37:12, 9 Heikki Pedersen NOR SNN 3:37:17, 10 Jørn Normann NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Handelsbanken 3:44:17, 11 Espen Sagen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Ksat BIL 3:45:42, 12 Yang Hu CHN Oslostudentenes IK - Ski 4:03:00, 13 Andreas Jespersen NOR Narvik Skiklubb / Narvik Skiklubb 4:04:34, 14 Tor Svendsen Bjørheim NOR Oslostudentenes IK - Ski 4:05:44, 15 Morten Søvik Johnsen NOR Alta IF 4:09:47, 16 Per-Håkon Klingsheim NOR BARDUFOSS 4:12:41, 17 Jon Ola Kjølhaug NOR Alvdal IL 4:13:53, 18 Christian Wasserfall NOR Il Foss 4:47:30, 19 Göran Hübinette SWE STORVRETA 4:47:48, 20 Martin Solberg NOR SAMUELSBERG 4:50:25, 21 Knut Ivarsson Elverum NOR Narvik Skiklubb 4:58:19, 22 Torgeir Muhammed Vidvei Riise NOR HARSTAD 6:44:25, 23 Torgrim Sollid NOR Clarion Hotel The Edge 7:01:25, DNS Andreas Rustad Hansen NOR Nathanielsen Harstad

TUR Menn 41-50 år:1 Bjørn Heimdal NOR Dølaski 3:01:18, 2 Kenneth Daleng NOR Salangen IF-Ski 3:01:21, 3 Øyvind Lyngedal NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 3:01:46, 4 Rune Skog NOR Bjerkvik IF / NVE Region Nord 3:05:23, 5 Anders Hübinette SWE Sundbybergs IK 3:13:39, 6 Børge Hemming Hansen NOR Medkila SL 3:14:41, 7 Hans Erik Børve NOR Salangen IF-Ski 3:16:01, 8 Erik Steene NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Biotec Pharmacon 3:18:39, 9 Torgrim Nyvoll NOR RLL Nord Forsvaret 3:22:57, 10 Vidar Evensen NOR OSLO 3:26:53, 11 Lars Elverum NOR Stokke IL 3:26:55, 12 Erik Bie NOR HAMAR 3:29:11, 13 Espen Norbye NOR Coop Norge Handel 3:29:14, 14 Lars Løseth NOR HARSTAD 3:32:00, 15 Stein Olaf Kollstrøm NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 3:32:39, 16 Rune Larsen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Reform Studio AS 3:33:39, 17 Tommy Lars Johnsen NOR Kilkameratene, IF 3:35:01, 18 Kjetil Digre NOR Rustad IL 3:37:02, 19 Øyvind Leikvin NOR Svalbard Hestesenter 3:37:32, 20 Bård-Gunnar Hansen NOR Manndalen UIL 3:41:08, 21 Tor Espen Lynum NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Ksat BIL 3:44:22, 22 Håkon Brynjulfsen NOR Senja Ski 3:45:05, 23 Ståle Karlsen NOR Medkila SL 3:48:05, 24 Arne Bjørnar Langnes NOR Sulland Bardufoss 3:48:20, 25 Johann Normann NOR Itet AS 3:51:10, 26 Øystein Barth-Heyerdahl NOR SNN Folk i Form 4:01:33, 27 Lars Pettersen NOR Ballangen Ski 4:01:46, 28 Andreas Robertsen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 4:02:32, 29 Gunnar Johnsen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 4:08:25, 30 Jim Hagen NOR ØVERBYGD 4:08:28, 31 Torstein Johansen NOR Team 1Erski 4:17:39, 32 Tor-Arne Chruickshank NOR Millionfisken, Sjøvegan 4:21:05, 33 Ola Bratlie NOR Sparebank 1 Nord-Norge 4:21:59, 34 Frode Karlsen NOR Harstad Svømmeklubb 4:23:37, 35 Rune Olsen NOR Tromsø Skiklub / HIT 4:25:58, 36 Erlend Sundstrøm NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 4:52:46, 37 Kjell Arne Sjølli NOR Makalaus Bryggeri Bardu 6:58:22, DNS Henry Hansen NOR Team Scandic Havet , DNS Bernt Eirik Isaksen Lyngstad NOR Manndalen UIL , DNS Christer Bengtsson SWE DJURSHOLM , DNS Morten Gammelgård Pedersen NOR Sparebank 1 Nord-Norge

TUR Menn 51-60 år:1 Fred Anders Solbakken NOR HARSTAD 2:50:01, 2 Kristian OLSEN NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Tromsø Skiklubb Langrenn 2:52:50, 3 Lars Arne Ellefsen NOR Innstrandens IL / Team Havet 3:00:36, 4 Brigt Rodli NOR Melbo IL 3:02:07, 5 Arnulf Bekkevoll NOR Dølaski 3:06:06, 6 Rune Pettersen NOR Kilkameratene, IF 3:13:11, 7 Alvin Granild NOR Grovfjord IL 3:22:05, 8 Arild Nikolaisen NOR Bardu IL 3:22:08, 9 Johnny Ivar Ryvoll NOR Overtoppen/Tromsø Skiklubb Langrenn 3:27:00, 10 Ronald Seglsten NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Tromsø Skiklubb Langrenn 3:27:19, 11 Morten Bie NOR Bardufoss og Omegn IF 3:29:33, 12 Per Åke Heimdal NOR BARDU 3:31:40, 13 Eirik Jan Kroken NOR Røa IL 3:33:02, 14 Roger Fagerheim NOR Kvaløysletta Skilag 3:35:34, 15 Helge Fjeldstad NOR Rustad IL 3:36:54, 16 Tor Haugberg NOR FAUSKE 3:39:23, 17 Øystein Løseth NOR Overtoppen 3:39:28, 18 Knut Børre Hansen NOR Fjell Skilag 3:39:38, 19 Eidar Tøllefsen NOR Andørja Sportsklubb 3:41:40, 20 Trond Inge Carlsen NOR Rustad IL 3:42:32, 21 Nils Dale NOR Bardufoss og Omegn IF 3:47:21, 22 Stig Benestad NOR Skiforeningen / Overtoppen 3:51:32, 23 Eirik Spissøy NOR Pioner Ski, IL 3:57:13, 24 Harald Sørensen NOR Lillomarka Skiklubb / Compass Group 4:15:54, 25 Jostein Kristiansen NOR Statoil BIL 4:17:23, 26 Jon Arne Karlsen NOR Fauske IL 4:18:37, 27 Hans Anton Uhre NOR Polaris Trykk 4:22:14, DNS Ole Jørgen Ørjavik NOR Sparebank1 Nord-Norge/ BUL Tromsø , DNS Odd Arild Nordseth NOR Storsteinnes IL / Sulland Bardufoss , DNS Morten Hammer NOR Stormfjell , DNS Trond Bjerke NOR KVALØYA , DNS Trygve Deraas NOR Tromsø Skiklubb Langrenn

TUR Menn 61-70 år:1 Tore Stiberg NOR Bjerkvik IF 3:26:13, 2 John Lindrupsen NOR Kvaløysletta Skilag 3:39:59, 3 Geir Bjørsvik NOR TUIL Tromsdalen Ski 3:49:00, 4 Ola Mellem NOR Tuil/Vervarslinga for Nord-Norge 3:50:34, 5 Signar Pavall NOR Fauske IL 3:53:22, 6 Rune Karlsen NOR Osan Skilag 3:57:41, 7 Jan Arne Bakkehaug NOR Øvre Salangen IL 4:10:00, 8 Gunnar Lefsaker NOR Barkåker IF 4:16:17, 9 Rune Østgård NOR Bergen CK 4:19:49, 10 Torleif Selseng NOR Storsteinnes IL / Troms Kraft BIL 4:34:12, 11 Erik Hoel NOR Hoels Gartneri 4:35:52, 12 Geir Rune Fredriksen NOR Unglyn IL 4:56:53, 13 Kasper Holmen NOR Storfjord IL 5:17:17, 14 Iain Boyd CAN . 5:19:28, 15 Tapio Laaksonen FIN KYRLSLÄTT 5:56:23, 16 Börje Wikner FIN KIRKKONUMMI 5:56:27, 17 Torgeir Mathisen NOR Makalaus Bryggeri Bardu 6:58:19, DNS Kjell Johnsen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn , DNS Arnulf Godtlieb Hanssen NOR Solli Trappefabrikk AS , DNS Odd-Bjørnar Rasmussen NOR Unglyn IL

TUR Menn 71+ år:1 Hans Grøseth NOR Lønset IL 3:47:59, 2 Svein Magne Storli NOR TOLVSRØD 4:23:16, 3 Giandonato Bava ITA SKI Nordico Torino 5:04:08, DNS Luciano Fiore ITA TORINO

Reistadløpet TUR

TUR Kvinner 15-16 år:1 Ingeborg Hansen NOR Medkila SL 2:09:34, 2 Edvarda Iselvmo NOR Mellembygd IL / Mellembygd 2:16:40, 3 Marlene Undheim NOR Bardufoss og Omegn IF / Boif ski 2:33:30, 4 Anna Jacobsen-Gaski NOR Bardu IL 2:38:12, 5 Ragnhild Steilbu NOR Senja Ski 2:40:21, 6 Juni Magdele Overvik NOR Bardufoss og Omegn IF 2:45:16, 7 Idunn Strand NOR Kvaløysletta Skilag 2:58:57, 8 Maja Granild NOR Medkila SL 3:00:21

TUR Kvinner 17-18 år:1 Amalie Storaa Jensen NOR Bardu IL 2:23:47

TUR Kvinner 19-20 år:1 Cecilia Kristiansen NOR VØYENENGA 3:17:45

TUR Kvinner 21-30 år:1 Marte Johansen NOR BARDU 2:23:45, 2 Matilda HENRIKSSON SWE Tromsø Stundentenes Idrettslag 2:24:05, 3 Lina Öberg SWE Tromsø Stundentenes Idrettslag 2:27:43, 4 Karianne FORSBERG SWE Teamforsberg 2:33:30, 5 Karoline Dalen NOR Tromsø Stundentenes Idrettslag 2:35:02, 6 Kristin Bjørklund NOR Marin Helse 2:53:09, 7 Caroline Røkenes NOR UIT 3:07:07, 8 Malin Solheim Høstmark NOR TSI Langrenn 3:37:20, 9 Maria Bergman Nilsson NOR Unn Tromsø 4:11:49

TUR Kvinner 31-40 år:1 Lena Karlsen NOR Bardu IL 2:32:53, 2 Renate Skogstad Dale NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:58:12, 3 Lise Hilmarsdatter Benjaminsen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 3:45:50

TUR Kvinner 41-50 år:1 Vibeke Engen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:27:21, 2 Lise Holmer NOR Bjerkvik IF 2:32:31, 3 Vibeke Os NOR Kvaløysletta Skilag / Uit-Bil 2:32:46, 4 Trude Kvanli NOR Tromsø Politi 2:45:29, 5 Rita H. Staib NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:46:29, 6 Lisbeth Bårdsen Semb NOR Bardu IL 2:50:36, 7 Nina Norum Nerdal NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:51:51, 8 Adele Altmann NOR TUIL Tromsdalen Ski / Exolo 3:18:27, 9 Toril Skoglund NOR Fylket BIL 3:19:40, 10 Tove Andersen NOR SNN Folk i Form 4:46:08, DNS Beate Overvik NOR Bardufoss og Omegn IF , DNS Lena Hansen NOR IL Blåmann

TUR Kvinner 51-60 år:1 Hilde Halvorsen NOR BARDUFOSS 2:30:03, 2 Eirin-Anne Blix NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:44:49, 3 Torill Ottesen NOR Kvaløysletta Skilag 2:48:37, 4 Kristina Forsberg SWE Teamforsberg 3:13:51, 5 Merete Gujord Holan NOR SSK 3:28:04, 6 Jorunn Haugen NOR Rustad IL / Team Dateka 3:35:22, DNS Grete Wilsgaard NOR Sparebank 1 Nord-Norge

TUR Kvinner 61-70 år:1 Eli Nordskar NOR TROMSØ 3:30:24

TUR Menn 15-16 år:1 Johannes Andberg Stenersen NOR Kvaløysletta Skilag 1:55:29, 2 Morten Hol NOR Bardufoss og Omegn IF 1:58:03, 3 Brage Bjørnstad NOR Alta IF / Alta IF 2:00:47, 4 Trym Silsand Gerhardsen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 2:00:48, 5 Anders Rege NOR Senja Ski 2:01:44, 6 Tobias Rognmo NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 2:05:47, 7 Kristian Norum Birkeland NOR Senja Ski 2:07:21, 8 Sivert Østberg NOR Medkila SL 2:08:25, 9 Sigurd Alterskjær Eriksen NOR Bardufoss og Omegn IF / Boif ski 2:11:05, 10 Jon-Henrik W. Torbergsen NOR Medkila SL 2:12:59, 11 Gard Wintervoll NOR Pioner Ski, IL 2:14:40, 12 Sevat Heimdal NOR Bardu IL 2:14:48, 13 Halvor Heimdal NOR Bardu IL 2:16:09, 14 Henrik Gløtta Kristiansen NOR Pioner Ski, IL / Pioner ski 2:21:34, 15 Vetle Lynum NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Ksat BIL 2:26:20, DNS Tormod Strøm NOR Bardu IL / Bardu IL

TUR Menn 17-18 år:1 Egil Espnes NOR Senja Ski 1:54:29, 2 Carl-Fredrik Astad NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 1:58:42, 3 Vegard Stenvold Simonsen NOR Bardu IL 2:05:50, 4 Brage Solstrand Pedersen NOR BLEIK 2:06:25, 5 Henrik Johannessen NOR Ankenes Skiklubb 2:13:58, 6 Emil Simonsen NOR Ankenes Skiklubb 2:23:37, 7 Halvor Elverum NOR Stokke IL 2:23:40, DNS Håkon Nordmo NOR Mellembygd IL

TUR Menn 19-20 år:1 Snorre Arntzen NOR MOEN 2:21:38, 2 Aslak Broderstad NOR Coop Nord 2:36:08, 3 Fredrik Petersen NOR Rustad IL / Team Dateka 3:33:12

TUR Menn 21-30 år:1 Sondre Halvor Lange NOR Sortland og Omegn Skiklubb - Ski 1:54:51, 2 Sven-Are PAULSEN NOR Bardu IL 1:58:18, 3 Simen BEKKEVOLL NOR Bjerkvik IF 2:00:50, 4 Morten Bakketun NOR Pioner IL 2:05:55, 5 Iver Martinsen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 2:06:31, 6 Espen Forsell NOR Byåsen IL 2:07:50, 7 Odd Martin Dalbakk NOR Kjønna IL 2:13:59, 8 Vetle Pedersen NOR BLEIK 2:15:32, 9 Torgeir Fjellaksel NOR Fjell Skilag 2:27:20, 10 Hans-Christopher Ramstad NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:29:57, 11 Sondre Strøm Nordnes NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:31:09, 12 Haagen Andreas Johnsen NOR Unn Harstad 2:38:21, 13 Espen Ostling NOR Thommesen 3:19:57, DNS Jørgen Røland NOR Eidsvold Værks Skiklub

TUR Menn 31-40 år:1 Vidar Wensel NOR Pioner Ski, IL 2:00:44, 2 Espen Thijssen AMUNDSEN NOR Kvaløysletta Skilag / UiT Bil 2:00:52, 3 Yngve Lundbakk NOR TROMSDALEN 2:09:08, 4 Runar Johansen NOR Forsøk, IL / Team Fysio Fatale 2:17:24, 5 Anders Bjerkås NOR Breivik IL / Kvaløya vgs 2:25:22, 6 Øyvind Marskar NOR DNB 2:33:05, 7 Arve Lynghammar NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:36:04, 8 Kay Ole Gyltnes NOR Fjell Skilag 2:37:36, 9 Kristoffer Lundnes NOR OSLO 2:41:07, 10 Robin Martinsen Iversen NOR Team Hjem 2:48:38, 11 Stian Vik NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:50:54, 12 Stian Saur NOR Sparebank 1 Nord-Norge 3:13:35, 13 Martin Reiertsen NOR TROMSØ 3:35:13

TUR Menn 41-50 år:1 Bjørn-Erik Nybakken NOR Egen 1:56:55, 2 Stian Simonsen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Ksat BIL 2:03:28, 3 Magnar Slåtto NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:05:38, 4 Frank Tore Berntsen NOR Mjøsski 2:10:35, 5 Svein-Tore Skogstad NOR Øverbygd IL / Øverbygd IL 2:10:57, 6 Pål Engen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:11:06, 7 Håkon Melseth NOR Bardufoss og Omegn IF 2:12:16, 8 Roger Simonsen NOR Bardu IL 2:17:10, 9 Lars Nymo Trulsen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:17:23, 10 Geir-Henning Wintervoll NOR Pioner Ski, IL 2:20:15, 11 Kurt-Ivar Solbakk NOR Bardu IL 2:22:40, 12 Martin Nymo NOR Aleris Nymogården 2:29:26, 13 Per Ivar Hansen NOR Pioner Ski, IL 2:31:01, 14 Jens Solvang NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:31:39, 15 Jan-Erik Hagensen NOR Pioner Ski, IL 2:32:13, 16 Henrik Romsaas NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:35:01, 17 Halgrim Lorentsen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:40:44, 18 Christian Roll Valen NOR Sportsklubben Roll 2:40:52, 19 Trond Gunnar Hansen NOR Kvaløysletta Skilag / Ksat BIL 2:42:54, 20 Anders Mo Hanssen NOR Svartball IL 2:43:38, 21 Paul-Harry Jensen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:46:47, 22 Ronni Isaksen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:48:23, 23 Karl Ole Oppedal NOR Kilkameratene, IF 2:50:43, 24 Kjell Roger Jakobsen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:50:59, 25 Steinar Finstad NOR BDO 2:52:40, 26 Vegard Jørgensen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Nrof 2:53:43, 27 Per Håkan Brøndbo NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:58:50, 28 Jon Rye-Holmboe NOR Team Hjem 3:10:01, 29 Jon Sneve Jenssen NOR Bardu IL 3:19:24, DNS Kjell Arne KRISTIANSEN NOR Medkila SL

TUR Menn 51-60 år:1 Alf Eirik Røkenes NOR TUIL Tromsdalen Ski / Ksat BIL 2:08:18, 2 Børre Simonsen NOR Ankenes Skiklubb 2:13:32, 3 Dag Langnes NOR Hpil 2:13:57, 4 Svein Aakre NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 2:15:08, 5 Børge Harvey NOR TUIL Tromsdalen Ski 2:17:39, 6 Asle Pedersen NOR Serit 2:17:49, 7 Leif Bjørnar Henriksen NOR Kvæfjord IL 2:22:13, 8 Roar Pedersen NOR BLEIK 2:23:12, 9 Svein Åge Myrbekk NOR Team Norgesgruppen 2:26:46, 10 Halvor Lunde NOR Aleris 2:27:12, 11 Aage Bottolfsen NOR Sortland Skiklubb 2:27:22, 12 Arnulf Kjeldsen NOR TUIL Tromsdalen Ski / Ksat BIL 2:29:05, 13 Rolf Skatteboe NOR Ksat BIL 2:31:42, 14 Oddvar Åmo NOR Seljeskog IL 2:36:34, 15 Jan-Hugo Sørensen NOR Vannøy SK 2:37:42, 16 Jan Halstein Haugnes NOR Advokatfirmaet Østgård DA 2:38:43, 17 Dag Hugo Stølan NOR Bardufoss 2:41:27, 18 Jon Henrik Wien NOR Bardu IL 2:41:51, 19 Pål Dalan NOR Team 1Erski 2:45:18, 20 Stig Henry Halvorsen NOR FINNSNES 2:49:01, 21 Atle Solberg NOR Målselv IL 2:50:50, 22 Arild Steen NOR BIL UiT Det Arktiske Universitet 3:19:03, 23 Jens Munch-Ellingsen NOR TROMSØ 3:25:36, 24 Arild Ulvik NOR Frosta Il 3:28:05, 25 Lasse Petersen NOR Rustad IL / Team Dateka 3:33:13, 26 Finn Arve Sørbøe NOR KVALØYSLETTA 3:35:31

TUR Menn 61-70 år:1 Willy Vatndal NOR Stokmarknes IL 2:08:32, 2 Kurt Olsen NOR Tennes og Omegn IL 2:19:14, 3 Tøllefsen Asbjørn NOR Kilkameratene, IF 2:19:59, 4 Terje Bjørnar Hartviksen NOR Medkila SL 2:24:40, 5 Svein Tore Jensen NOR Kilkameratene, IF 2:24:42, 6 Rolf Holsbø Johansen NOR TUIL Tromsdalen Ski 2:25:26, 7 Bjørn Myhra NOR Grytting IL 2:26:53, 8 Randor Nordnes NOR Unglyn IL 2:27:43, 9 Jan Petter Pedersen NOR Kvaløysletta Skilag / Ksat BIL 2:33:20, 10 Odd Egil Larsen NOR TUIL Tromsdalen Ski / Diplom-Is AS 2:36:32, 11 Rolf Ødegaard NOR Kab./Svolvær ski 2:39:53, 12 Roger Halvorsen NOR SØRREISA 2:46:13, 13 Jan Sivertsen NOR Stavanger Skiklubb 2:50:48, 14 Tormod Johnsen NOR Kilkameratene, IF 2:56:23, 15 Steinar Jegervatn NOR Jægervatnet Idrettslag 2:57:53, 16 Svein Eriksen NOR Ankenes Skiklubb / Ankenes Skiklubb 2:59:25, 17 Martin Skog NOR Bjerkvik IF 3:09:23, DNS Arild Sørsand NOR Lyngen/Karnes IL , DNS Knut Westergaard NOR Sparebank 1 Nord-Norge , DNS Knut Bach-Gansmo NOR Nordreisa IL

TUR Menn 71-80 år:1 Knut Marskar NOR Grovfjord IL 2:41:53, 2 Jan Bård Os NOR Fauske IL 2:41:54, 3 Gunvald Johansen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Tromsø Skiklubb Langrenn 2:44:02, 4 Jan Asbjørn Eriksen NOR SØRREISA 2:49:11, 5 Ivar Arntsen NOR Team Arntsen/Nygård 4:02:09, 6 Alfred Arntsen NOR Team Arntsen Nygård 4:37:35

Reistadløpet TRIM m/tid

TRIM Kvinner alle aldre m/tid: Ingrid Aunegård NOR Nito 2:56:31, Åshild Nordbotten NOR Tromsø Stundentenes Idrettslag 2:40:13, Kristin Lindberg NOR Målselv Fjellandsby - Grendelaget 3:09:06, Elisabet Breivik NOR Målselv Fjellandsby Grendelag 3:14:38, Kinga Leszczak POL TROMSØ 3:47:49, Tiril Jørgensen NOR Kilkameratene, IF 3:00:06, Anna Lindström SWE Tromsø Stundentenes Idrettslag 4:48:12, Nina Soleng NOR Ksat BIL 5:12:05, Marian Hvarnes NOR Unn_Hf 3:14:26, Maria Henriksen Kimo NOR Sparebank 1 Nord-Norge 3:05:32, Guro Håkstad NOR BARDU 4:15:10, Anita Schaal Jacobsen NOR TROMSDALEN 5:08:45, Thea Hanssen NOR BARDUFOSS 2:44:06, Antigone Abazi Nyborg NOR TROMSØ 3:04:59, Merete Sommerdal NOR JESSHEIM 4:28:13, Thea Gabrielsen NOR JESSHEIM 4:28:13, Kine Karlsen NOR BARDU 3:37:41, Karianne Sletteberg NOR HARSTAD 4:11:53, Marie Borgersen NOR HARSTAD 4:11:38, Grete Berg Fosseng NOR Asphaugen Friluftsbarnehage 4:15:35, Lisa Neraas NOR Fossum IF 3:19:55, Monika Kornbakk NOR Ksat BIL 5:05:17, Marte Indregard NOR Ksat BIL 3:11:16, Vivian Børstad NOR Ksat BIL 3:16:24, Elisabeth Weinschenk NOR Scandic 3:44:19, Maria Schenk NOR SNN Folk i Form 3:43:52, Linda Tofteng Eliassen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 4:07:44, DNS Christel Sundfær Johansen NOR Sparebank 1 Nord-Norge , Vibeke Lauritzen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 4:02:18, Lene Nymo Trulsen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 3:20:47, DNS Cecilie Drechsler NOR Sparebank 1 Nord-Norge , Rita Bjerkaas NOR Sparebank 1 Nord-Norge 3:12:17, Therese Kristiansen NOR Steakers Holding AS 3:44:19, Vanja Sørensen NOR Trollstua Barnehage 4:15:46, Thea Mack Rørvik NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 2:41:57, Lena Brustad NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 4:24:16, Frida Tradin NOR Tromsø Stundentenes Idrettslag / Tromsø Studentenes Idrettslag 3:38:54, Marthe Bjerknes Sinnes NOR Tromsøstudentenes Idrettslag 3:24:57, Catrine Buck Jensen NOR UiT Norges Arktiske Universitet 5:01:17, Sidsel Fredheim Karlsen NOR UNN Harstad 3:55:21, Marit Stubberud Hanssen NOR Vangsvik IL 3:21:19, DNS Lena Hansen NOR IL Blåmann , Lisa Johnsen NOR BARDUFOSS 4:04:54, Silje Ryeng NOR TROMSØ 3:12:13, Tone Verlo NOR BARDU 4:35:51, Ingunn Nilsen NOR Bardufoss og Omegn IF 2:46:55, Martine Sletteberg NOR UNN Harstad 3:12:04, Stine Nordhagen NOR BARDU 4:28:16, Elisabeth Lønning Giertsen NOR HARSTAD 4:11:32

TRIM Menn alle aldre m/tid: Alf Hartvig Austvik NOR BARDU 3:25:05, Hugo Wangberg NOR Brøstadbotn il 2:34:58, Bård Mikkelsen NOR Medkila SL 2:22:35, Yrian Hjelseth NOR Stangnes vgs 2:26:39, Øyvind Hansen NOR Medkila SL 2:09:41, Karsten Bratberg NOR Kvaløysletta Skilag 2:42:44, Harald Grape NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Norengros Tromsø 2:49:41, Erik Larsson SWE Hurtigruten 2:49:54, Åge Alexandersen NOR TROMSØ 2:44:07, DNS Jørn Fyhn NOR Lyngen/Karnes IL , Ove Granberg NOR TROMSØ 2:51:45, Torgeir Bråthen NOR Sørreisa Skilag 2:51:50, Hans Martin Myrvang NOR Jarnes AS 3:00:41, DNS John Alfred Nilsen NOR Tromsø Kommune , Dag Skogan NOR VALNESFJORD 3:06:03, Verner Larsen NOR Coop Norge 2:42:20, Gjert Olav Risbøl NOR Harstad 2:50:14, Marvin Johnsen NOR Kilkameratene, IF 3:21:38, Bengt Arne Pettersen NOR Kvaløysletta Skilag 3:15:48, Michael Rye-Holmboe NOR DNB 3:09:57, DNS Per-Einar Fjellstad NOR Nordreisa IL / Torghatten Buss , Finn Hanstad NOR Lundeng Gård 2:28:43, Kim-Freddy Thomesen NOR Dialogisk Kompetanse 3:02:04, Knut Haugan NOR FINNSNES 3:58:54, Arve Jørgensen NOR Kilkameratene, IF 2:36:11, Harald Strand NOR Kvaløysletta Skilag 2:41:19, Jan Eirik Johnsen NOR FINNSNES 3:02:28, Trond Arild Amundsen NOR Kvaløysletta Skilag 3:04:40, Halvar Steen NOR HARSTAD 4:02:12, Tor Marius Solli NOR FINNSNES 3:36:14, Stian Kjellmann NOR Talvik IL 2:33:27, DNS Øistein Berg NOR Olderdalen IK , Nils Bakkehaug NOR Bk9000 2:46:51, Arild Østgård NOR Bjørn Bygg AS 2:48:40, Trond Vegard Rokstad NOR Ksat BIL 4:30:19, Ronald Christoffel Saleming NED Bardu IL 3:40:39, Nikolai Bjørnsund NOR TRONDHEIM 2:43:50, Pål Bersvendsen NOR Lksk 3:01:55, Truls Lindberg NOR Sparebank 1 Nord-Norge 3:42:13, DNS Nils-Jørgen Bruvold NOR Lyngen/Karnes IL , Erik Mathisen NOR Tromsø Skiklubb Langrenn 2:34:55, Kristoffer Klæboe Jacobsen NOR MOEN 2:42:12, Vegard Aasland NOR Øverbygd IL 2:31:27, DNS Håkon Rundberg NOR Ksat BIL , Alexander Uhre Mikkelsen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:58:08, Sivert Anfeltmo NOR Sulland Tromsø 3:37:51, DNS Martin Furumo NOR MEISTERVIK , Knut Reiertsen NOR SILSAND 4:02:21, DNS Peter Hasvold NOR BARDU , Allan Kristensen NOR BARDU 3:50:49, Tommy Johan Granheim NOR MOEN 3:02:30, Aslak Tore Eira NOR MOEN 3:57:45, Kaupo Kaljumets EST 2:48:03, DNS Christer Furøy NOR 131 Luftving , Kai Arne Nyborg NOR Aalesunds Skiklub / Firma 2:32:42, Håvard Johansen NOR Andslimoen Bil 4:32:30, Tore Hansen NOR Andslimoen Bil 2:56:36, Tobias Bjørkli NOR Asphaugen Friluftsbarnehage 2:36:02, Christer Leon Fjeld NOR Asphaugen Friluftsbarnehage 3:07:30, Hugo Henstein NOR K.O.L.S. 3:18:33, Jonny Johansen NOR Ksat BIL 4:24:44, Frode Beck Kristiansen NOR Ksat BIL 3:30:50, Arild Nordahl NOR Målselv Kommune 3:32:18, Sveinung Kvamme NOR Målselv Skytterlag 2:56:37, Jan Halvard Relbe-Moe NOR Norsk Revmatikerforbund 4:14:30, Fredrik Johansen NOR NTG Tromsø 2:32:08, Markus Breivik NOR Ntg-Tromsø 3:05:03, Bjørn Henning Nilssen NOR Perez Cycling 3:32:54, Yones Ahmadi NOR Setermoen Mottak 3:13:40, Kurt Nyland NOR SNN Folk i Form 3:43:51, DNS Stian Ørbeck Sørheim NOR Sparebank 1 Nord-Norge , Eirik Blix NOR Sparebank 1 Nord-Norge 2:35:25, Roy-Arne Johannessen NOR Sparebank 1 Nord-Norge 4:09:20, Tom-Rune Eliseussen NOR Statskog SF 3:24:46, Børge Dybdal NOR Sulland Tromsø 2:47:05, Bryan Hole NOR Tromsø Kommune 3:08:22, Charles Aune-Lundberg NOR UNN HF 2:40:05, Brage Sollund NOR TROMSØ 3:05:28, Stian Eriksen NOR Simonsen Vogt Wiig 2:34:12, Trond Harald Larsen NOR BARDUFOSS 2:50:26, DNS Halvard Rundberg NOR Ksat BIL , Magne Stangnes NOR Fjell Skilag 3:09:02, Kai Mathisen NOR UIT BIL 2:45:27, Ronny Broks NOR Bjørn Bygg 3:26:40, Hans Eilif Larsen NOR Ksat 3:00:05, DNS Per Åke Heimdal NOR BARDU , DNF Hege Sletten NOR Bardu IL , Per Chr Randa NOR Harstadhamn Blikkenslagerverksted 2:16:40, Lars Tore Sørensen NOR Tuil ski 3:15:42, Olav Eggen NOR BARDU 2:46:34, Henrik Smiseth NOR BARDU 3:37:31

Reistadløpet TRIM u/tid

TRIM K/M alle aldre u/tid: Halftan Sætherskar NOR Brøstadbotn IL / Skigruppa , Ernst Jonathans NED Qua Patet Orbis , Olav Inge Flaate NOR SØRREISA , DNS Sondre Bjelle NOR TROMSØ , Agnes Nerland Fagerheim NOR Bardufoss og Omegn IF , Elsa Nymo NOR Bardufoss og Omegn IF , Marit Berntsen NOR IL Kampen , Arvid Vrangen NOR Josefvatn IL / Josefvatn il , Tommy Jenssen NOR Harstad O-Lag , DNS Elin Wilsgård NOR STONGLANDSEIDET , Marit Liland FREDRIKSEN NOR Stokmarknes IL , Jørgen Brones Stenersen NOR Bardufoss og Omegn IF , Roar Flydal NOR Kvaløysletta Skilag , Jan-Kåre Berglund NOR LIF , DNS Sofie Isaksen Lyngstad NOR Manndalen UIL , Henning C Strandhagen NOR OSLO , Karoline Ekeberg NOR OSLO , Odd Arne Skogan NOR OSLO , Ole Kristian Reinholtsen NOR , Steinar Svendsen NOR SILSAND , Trine Fossan NOR , Hege Hansen NOR GIBOSTAD , Hedly Lande NOR GIBOSTAD , DNS Gjermund Hol NOR Bardufoss og Omegn IF , Frode Jensen NOR Andørja Sportsklubb , Jan Viktor Berntsen NOR Il Kampen , Knut Torgeir Lyngra NOR Åse IL / Åse IL , Susanne Elisabeth Eriksen NOR ROSSFJORDSTRAUMEN , Hans-Martin Vaeng NOR Sørreisa O-Lag , Kåre Aas NOR KVALØYSLETTA , Tom-Erik Richardsen NOR Breivik IL / Centrumsklinikken , Kjetil Johansen NOR Målselv Maskin & Transport , Frank Eriksen NOR Målselv Maskin & Transport AS , Tor-Einar Larsen NOR Bjerkvik IF , DNS Morten Fredheim NOR Mellembygd IL / Mellembygd , Ingemar Eriksen NOR Målselv IL / Målselv IL , Willy-Olav Olsen NOR HCK , Arne Hoff NOR Kilkameratene, IF , Rune Andre Tøllefsen NOR Medkila SL , DNS Terje Utby NOR BARDU , Jan-Magne Lorentsen NOR Nortura Målselv , Magne Pedersen NOR Salangen IF-Ski , DNS Roger Angell NOR SKJERVØY , Per Arve Aas NOR Kvaløysletta Skilag , Idar Pedersen NOR Olderdalen IK , Ulf Wensel NOR Sørreisa O-Lag , Kristian Strøm NOR Bardu IL , Jan-Eirik Nordahl NOR Sørreisa Skilag , Liv Karen Johannessen NOR Kvaløysletta Skilag , Tåle Skogan NOR Tennes og Omegn IL , Britt Margareth Moen NOR Egen , Nils Stian Finnseth NOR Sørreisa Skilag , Trygve Løvoll NOR Bakkeby IK , Tor Arne Jakobsen NOR TROMSDALEN , Lars Erik Sørensen NOR TROMSØ , Espen Johannessen NOR Ankenes Skiklubb , Johnny Rognmo NOR Tromsø Skiklubb Langrenn , Arvid Nordaas NOR Finnsnes , Bjørn Evensen NOR Salangen IF-Ski , Eirin Nilsen NOR Unglyn IL , Lars Nygård NOR FINNSNES , Borgvald Hanssen NOR Unglyn IL , Richard K. Elverum NOR Egen , Anne Beck Strømseng NOR Egen , DNS Harald Johan Johansen NOR Kvaløysletta Skilag , Elisabeth Berntsen NOR HARSTAD , Bernt-Leidulf Bergholt NOR Coop Nord , Morten Richardsen NOR Breivik IL / Breivik IL , Per Sandengen NOR Grovfjord IL , Per Kyrre Berglund NOR Troms Kraft Bedrift , Susanne SOLLID NOR Bardu IL , Sverre Dalhaug NOR Grovfjord IL , Terje Bersvendsen NOR Målselv IL , Odin Iselvmo NOR Mellembygd IL , DNS Nina Iselvmo NOR Mellembygd il , Astri Reithe Lunde NOR Røyken UIL , DNS Thorbjørn Lie Larsen NOR KVALØYA , Linda Lange NOR Sørreisa Skilag , Roger Åmo NOR Seljeskog IL , Anita Hermandsen NOR Målselv Fjellandsby, Grendelaget , Andrine Daleng NOR Salangen IF-Ski , Inger-Lise Brones NOR Kvaløysletta Skilag , Arne Lillegård NOR Pioner Ski , Bengt Svendsen NOR Senja Ski / Senja ski , Synne Hannus Rognmo NOR Tromsdalen UIL , DNS Markus Emil WILHELMSEN NOR Bardu IL , Marit Cathrine Røtvold NOR Målselv Fjellandsby-Grendelaget , Kjell Bjørk NOR Medkils Skilag , Erlend Andreas Finnseth NOR Sørreisa Skilag / Consto , Henning Strand NOR Kvaløysletta Skilag , Gunnar Seipäjärvi NOR Bardu IL / Seipäjärvi Salg og Tjenester , Hege Lian NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Hugo Pettersen NOR Tromsdalen UIL / Tuil , Viggo Hanssen NOR Egen , Aleksander Tøllefsen NOR Medkila SL , Svein Rognmo NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Oddmund Brundtland NOR FINNSNES , Norvald Sommervoll NOR Oprasjon Støtte/Troms-Finnmark , Knut Bjarne Olsen NOR Tromsø Cykkelklubb , Line Birgitte Solvang NOR Bardu IL , Nils M Iselvmo NOR Mellembygd il , Mari Ann Hansen Brodahl NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Solveig Nilsen NOR Målselv Kommune , Ragna Iselvmo NOR Mellembygd IL , Bertine Tøllefsen NOR Medkila SL , Ola Aasmo Sundheim NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Tromsø Skiklubb Langrenn , Ariane Daleng NOR Salangen IF-Ski , Roy Even Hagensen NOR Senja Ski , Tor Inge Berntsen NOR Kampen IL , Tord Takle Iselvmo NOR Mellembygd IL , Ann-Helen Øverås NOR Tromsø Skiklub , Finn Andreas Finnseth NOR Sørreisa Skilag , Kjell-Ivar Robertsen NOR Jægervatnet IL , DNS Berit Jegervatn NOR Jægervatnet IL , Einar Paulsen NOR SILSAND , Trym Eirik Wilhelmsen NOR Bardu IL , Egil Skogstad Jensen NOR TROMSDALEN , Beate Sørflaten NOR Ibestad IL / Ibestad il , DNS Ole Lange NOR Sørreisa Skilag , Jack Jensen NOR Tromsø CK , Børge Weines NOR Dalebrand, IL , Hågen Heimdal NOR Bardu IL , Fredrik Hanssen NOR Forsvarets Høgskole- Fokus , DNS Charlotte Stenseth NOR Manndalen UIL , Siw Tuoremaa NOR Manndalen UIL , DNS Helge Larssen NOR Skånland Sportsklubb , Geir Hugo Nordgård NOR SØRREISA , Camilla Roaldsen NOR BARDUFOSS , Arne Sundheim NOR Tromsø Skiklubb Langrenn / Tromsø Skiklubb Langrenn , Tor Inge Holm NOR Lyngen/Karnes IL , Hans Biribakken NOR Tennes og Omegn IL , Dagfinn Eikås NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Siv Reithe NOR Røyken UIL , Harry Reinnes NOR TROMSDALEN , Stine Reinnes NOR TROMSDALEN , Kristin Tangstad NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Maria Freim Nordhus NOR TROMSØ , Einar Halvorsen NOR TOMASJORD , Hans-Emil Mathisen NOR Olderdalen IK , Hege Hasvold NOR BARDU , Vidar Berg NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Willy Rasmussen NOR SILSAND , Maja Johanne Nilsen Borch NOR TROMSØ , DNS Monica Degerstrøm Haakonsen NOR BARDUFOSS , Ida Hasvold NOR BARDU , Tore Kurt Århus NOR SØRREISA , Ulf Johansen NOR KROKELVDALEN , Ørnulf Krøger Vanebo NOR BARDUFOSS , Andreas Fosslund Karlsen NOR ØVERBYGD , Odd Hareald Skogan NOR STORSTEINNES , Astrid Fjose NOR Målselv IL , DNS Harald Evanger NOR , DNF Asgeir Nyseth NOR TROMSØ , Jørgen Berntsen NOR BARDUFOSS , Karina Sharon Fagerbakk NOR STORSTEINNES , Kine Sandnes NOR TROMSDALEN , Siren Storli NOR VADSØ , Kirsti Hauglum NOR TROMSØ , Ann Kristin Segtnan-Sivertsen NOR BARDU , Oskar Johannessen NOR Ankenes Skiklubb , Maria Elise Sagen NOR Bardu IL , Kåre Berg NOR Bardu IL , Ole-Kristian Kvanli NOR Bardufoss og Omegn IF , Trine Vanebo NOR Bardufoss og Omegn IF , Johannes Strand-Knudsen NOR Bardufoss og Omegn IF , Vegard Brones Stenersen NOR Boif , Kjell Hanstad NOR Fjellguiden Altevatn , Kari Vanebo NOR Holmen IF , Solgunn Nedrum Robertsen NOR Jægervatnet IL , Børre Hansen NOR Kilkameratene, IF , Ulla Normann NOR Kvaløysletta Skilag / UNN , Pål Amundsen NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Tor Grüner NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Erling Bjørnar Karlstad NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Hilde Falsen NOR Lian`S Caravan & Fritid AS , Arnfinn E. Iversen NOR Målselv Fjellandsby, Grendelaget , Jan Ivan Holmebukt NOR Målselv IL , Solveig Aarbogh NOR Målselv Kommune , Tilde Hansentuoremaa NOR Manndalen UIL , DNS Katrine Isaksen Lyngstad NOR Manndalen UIL , Nikolai Takle Iselvmo NOR Mellembygd IL , DNS Reidun Wilhelmsen Aspmo NOR Montar as , Toril Fagerheim NOR Nordavin , Kjetil Kristensen NOR Øverbygd Elektro AS , Paul E. Kongsvold NOR Øverbygd Elektro AS , Jonas Evenstad NOR Øvrevoll Hosle IL , Anne Hensrud NOR Salangen IF-Ski , Gunny B. Svendli NOR Storsteinnes IL , Øystein Kanstad NOR Team ABY Harstad , Bjørn- Henning Guldbrandsen NOR Tromsdalen , Linda Solbakken NOR UNN , Annichen Solvold NOR FINNSNES , Erlend Kroken NOR Dølaski , Julia Kroken NOR Bardu IL , Line Kroken NOR Bardu IL , Yngve Lange NOR Ibestad IL , Helmer Hemmingsen NOR Storsteinnes IL , Anders Bertheussen NOR Målselv Maskin & Transport , Eigil Rindstad NOR Øvre Salangen IL / Øvre Salangen IL , Anita Henriksen NOR BOTNHAMN , Mona Lind Richardsen NOR Buil , Ingvild Richardsen NOR Buil , Knut Andreas Holmgren NOR FINNSNES , Jørgen Rydeng NOR FINNSNES , Lena Flekke Bergesen NOR BERGEN , Hildegunn Aasgard NOR HARSTAD , Ane Aamli Gagnat NOR BERGEN , Lars Nesje NOR Salangen Ski , Anne Vestermo Nesje NOR Salangen Ski , Eva Nikolaisen NOR SILSAND , Lena Hansen NOR IL Blåmann , Olaf Guttormsen NOR Lakselvdal Sprint , Petter Daae NOR Ulf Ski&Travel , Jørn Limo NOR Øvre Salangen IL , Christian Fredrik Johnsen NOR BARDUFOSS , Anna Sofie Andreassen NOR Fjell Skilag , Unni Hellebø Andreassen NOR Fjell Skilag , DNS Hallvard E Olsen NOR LYNGSEIDET , Arne Bekkevold NOR BARDUFOSS , Jakup Thaqi NOR BARDU , Kristin Giske NOR Bardu IL , Audun Giske Alstad NOR Bardu IL , Knut Andreassen NOR Tamokdal Bygde- og Idrettslag , Synnøve Aarskog NOR HARSTAD , Dag-Arne Wensel NOR Narvik Skiklubb , Tom Vegar Myre NOR Sulland Bardufoss , Borghild Bjørnenak NOR Bardu IL , Kjell Rambøl NOR Ballangen Ski , Tommy Pettersen NOR KARLSTAD , Arne Utby NOR KVALØYA , Henrik Fabek Berg NOR KVALØYA , John-Oskar Nyvoll NOR Econor , Sondre Eriksen NOR BARDUFOSS , Trond Nilsen NOR Bardufoss og Omegn IF , Sigurd Pareli Os-Trandem NOR Tromsø Taekwondoklubb , Stig Stokkland NOR Brøstadbotn IL , Morten Stokkland NOR Brøstadbotn IL , Roar Haugseth NOR Øvre Salangen IL , Eirin SKJOLDLI NOR Bulken IL , Rita Hofsøy NOR , Ingebrigt Aspelund NOR , Brynjar Johnsen NOR Best Sjøvegan , Jarle Dunvoll NOR Furuflaten IL , Hugo Dunvoll NOR Furuflaten IL , Christian Larsen NOR Team Sparebank1 Nord Norge , Anne S Richardsen NOR , Solfrid Ramberg NOR Tamokdal Bygde- og Idrettslag , Aurora Bjørnsund NOR BARDU , Tommy Hauge Blomstrand NOR Øvre Salangen IL , Karl Leo Karlstad NOR Målselv IL , Elisabeth Willock NOR , Kirsten Andberg NOR Kvaløysletta Skilag , DNF Gudmund Kåre Simonsen NOR , Marina Karlsson NOR FINNSNES , Thor Eliot Olsen NOR Senja Ski , Trond-Inge Eriksen NOR Målselv Maskin , Anne Irene Granhus NOR Täby IS Skidor / Tjeldsund IL , Håvard Hansen NOR IL Pioner , Mona Lovise Samuelsen NOR IL Pioner , Egil Wikran NOR Vaaler IF / Vikran IL , Randi Moen NOR SØRREISA , Solveig Barkli NOR Sørreisa O-Lag , Ragnvald Barkli NOR Sørreisa O-Lag , Christoffer Ryan NOR TROMSØ , Einar Nyland-Storhaug NOR Team Hjem , Venke Giske NOR Salangen IF-Ski , Katrine H Lamo NOR Kilkameratene, IF , Jostein Arvesen NOR Andørja Sportsklubb

Reistadløpet MIL

K-I: MIL utstyr:1 Johanna Mo NOR ØYSTESE 3:34:41, 2 Maria Aaby NOR Sanitetsbataljonen 3:53:32, 3 Susanne Ackre NOR Sanitetsbataljonen 4:11:07, 4 Aurora Jacobsen NOR Sanitetsbataljonen 4:22:01, 5 Bodil Renna Holmeng NOR Artbn 4:52:40, 6 Jenny Medora Viken NOR Ebn Støesk 5:24:47, 7 Ida Camilla Nyaas NOR Ebn Støesk 5:24:49, 8 Ane Kristine Stensen NOR Ebn Støesk 5:28:20, 9 Andrea Agnalt Johansen NOR Artilleribataljonen 5:35:49, 10 Johanne Skogshagen Kraver NOR Artilleribataljonen 5:45:11, 11 Karoline Josefine Gudberjg NOR Artilleribataljonen 5:45:12, 12 Sanna Kjeldsen Midtun NOR Artilleribataljonen 5:45:12, DNS Emily MEYER NOR Sambandsbataljonen , DNS Hanna Andersen NOR Sanitetsbataljonen

K-I: SIV utstyr:1 Erika Skaslien NOR LFS 3:30:24, DNS Randi Emelie Kvernmo NOR LFS

K-II: MIL utstyr:1 Ane Thea Kristoffersen NOR Opsstø Bardufoss 3:52:40, 2 Christine Solheim NOR Hæren Brig n/ Sbbn/ kpc 4:55:16

K-II: SIV utstyr:1 Sissel-Johanne Aspdal NOR Andørja Sportsklubb / PBN 2:35:15, 2 Hilde Svendsen NOR EBN 2:52:43, 3 Margrete Reinsbø NOR 139 Luftving 3:05:46, 4 Martha Kalvig Skogan NOR Art.Bn, BTT Olga, Stabstroppen 3:05:55, 5 Trine Mari Eriksen NOR Stridstrenbataljon 3:40:07, DNS Ina-Kristin Aasvang NOR Opsstø/Bfv

K-III: MIL utstyr:DNS Kristine Sandberg NOR Brig-N Stab

K-III: SIV utstyr:1 Liv-Iris Sørgård NOR Øverbygd IL / Forsvaret Opsstø Skjold 2:25:31

K-V: SIV utstyr:1 Sissel Kvanli NOR BARDUFOSS 2:42:42, 2 Anita Storaa Jensen NOR Bardu IL 3:02:54, 3 Anne Gro Enes NOR BARDUFOSS 3:04:35, DNS Helga Hol NOR BARDUFOSS

M-I: MIL utstyr:1 Kristoffer BRYHN NOR 2. Bataljon 2:35:55, 2 Eirik Skogan NOR STEINKJER 2:52:16, 3 Torbjørn Sætren NOR Sanitetsbataljonen 3:10:10, 4 Sindre Berg NOR Jømna/Heradsbygd Langrenn / Kavalerieskadronon, 2.Bataljon 3:12:44, 5 Espen Segrov NES NOR Tele Bravo 3:14:17, 6 Eirik Sømoen NOR Vang Skiløperforening / Forsvaret 3:15:45, 7 Joakim Strøm NOR Sanitetsbataljonen 3:21:31, 8 Even Unsgård NOR Kavesk 3:22:13, 9 Sindre Oftebro NOR Sanitetsbataljonen 3:23:12, 10 Eivind Løken NOR LILLEHAMMER 3:23:46, 11 Sju Brovold NOR Sanitetsbataljonen 3:31:44, 12 Sondre Flateby NOR Forsvaret 3:32:00, 13 Lars Blekastad Glad NOR OSLO 3:33:50, 14 Torkild Liebe NOR Sanitetsbataljonen 3:36:00, 15 Andreas Bomo NOR Kavesk Panserbataljonen 3:37:35, 16 Jan-Henrik Skogstad NOR Artilleribataljonen 3:38:25, 17 Bendik Thorfinnsson NOR Sanitetsbataljonen 3:38:38, 18 Steffen Solhaug Sæter NOR Kpb, 2.Bn 3:39:24, 19 Øyvind Johannessen NOR FANA 3:41:05, 20 Sindre Fjellestad NOR 2. Bataljon, Kavesk 3:41:41, 21 Vegard Skorstad NOR Ebn Støesk 3:46:11, 22 Sander Fladseth NOR Pbn/Kavesk 3:46:19, 23 Sondre Moseid NOR Sanitetsbataljonen 3:51:13, 24 Eirik Clement Tømmer NOR Panserbataljonen 3:54:23, 25 Joakim Nilsen NOR Artilleribataljonen 3:55:00, 26 Fredrik Haarde NOR Artilleribataljonen 4:01:06, 27 Torjus Døhl NOR MELHUS 4:03:52, 28 Ruben Aune NOR Panserbataljonen 4:03:53, 29 Martin Falang NOR Pbn/Kavalerieksadronen 4:05:30, 30 Mats Christoffer Nilsen NOR DRAMMEN 4:05:44, 31 Kjetil Fremgaarden Skaug NOR Kavesk 4:07:06, 32 Haakon Rødland NOR BARDU 4:08:36, 33 Jonas Fuglum Hovden NOR Ebn Støesk 4:09:52, 34 Andres Fjordheim Nilsen NOR Panserbataljonen/Kavesk 4:10:29, 35 Jonas Fagermoen NOR Panserbataljonen 4:13:51, 36 Axel Arentz NOR Panserbataljonen 4:13:51, 37 Aleksander Davidsen NOR ARENDAL 4:15:38, 38 Peter Strandos NOR DRAMMEN 4:17:07, 39 Sigurd Dahlberg NOR Artilleribataljonen 4:21:11, 40 Daniel Sannes Aurstad NOR Artilleribataljonen 4:21:12, 41 Jørgen Nilsen Lingaas NOR Ebn Støesk 4:21:57, 42 Ådne Bekkestad NOR Sambandsbataljonen 4:30:25, 43 Simen Hoff NOR Kavesk Tropp 1 4:33:12, 44 Henrik Kindingstad NOR STAVANGERSTAVANGER 4:34:50, 45 Niklas Nilsen NOR Kavesk Panserbataljonen 4:37:36, 46 Haakon Flaarønning NOR Kavesk Tropp 1 4:41:33, 47 Martin Hauge NOR Panserbataljonen 4:43:38, 48 Lavrans Hind NOR TRONDHEIM 4:46:00, 49 Fredrik Lervik NOR Oddersjaa SSK / Kavesk Tropp 1 4:49:01, 50 Elias Berge NOR Artilleribataljonen 4:51:18, 51 Marius Andersen NOR Artilleribataljonen 4:51:30, 52 Eirik Odde NOR Ebn Støesk 4:51:33, 53 Mathias Ellbro Torgersen NOR Ebn Støesk 4:51:33, 54 Sander Fagerhøi NOR Ebn Støesk 4:51:49, 55 Jørgen Johan Bjørtomt NOR Artilleribataljonen 4:52:49, 56 Tobias Thuesen NOR OSLO 4:53:03, 57 Fredrik Munkebye Birkeland NOR Artilleribataljonen 4:56:26, 58 Håvard Næss NOR Pbn/Kavesk/Stab 5:01:19, 59 Tobias Simonsen Misund NOR Artilleribataljonen 5:02:21, 60 Robin Fjeld Sognnes NOR Panserbataljonen Kavalerieskadron 1 5:15:59, 61 Truls Herfjord NOR PBN Kavelerieskadronen 5:18:22, 62 Jørn Håvard Strand NOR HARØY 5:20:00, 63 Robin Ystmark NOR 2.Bn/Kavesk 5:24:49, 64 Vilbjørn Ruus NOR Ebn Støesk 5:27:56, 65 Jannicke Moen Hansen NOR Artilleribataljonen 5:35:49, DNS Herman Bøhn-Lie NOR Sambandsbataljon , DNS Harald Moesødegård NOR BARDU , DNS William Larsen NOR Sbbn KPB , DNS Alexander Macleod NOR Sbbn Tele A

M-I: SIV utstyr:1 Eivind Furunes NOR Hommelvik IL / Panserbataljon 2:03:43, 2 Sverre SOLBAKKEN NOR Vemundvik IL / Panserbataljonen 2:13:20, 3 Kenneth Ruud NOR LFS 2:17:38, 4 Isak Kulseng-Hansen NOR LFS 2:31:15, 5 Thomas Bakke VASSBOTN NOR LFS 2:31:29, 6 Espen Stjern NOR LFS 2:36:01, 7 Jonas Tofte Røhne NOR BARDU 2:38:15, 8 Martin Nessestrand Mjøs NOR HAUS 2:40:43, 9 Odd-Hugo Bahr NOR FLO 3:03:03, 10 Andreas Gram NOR 2bn kpb 3:21:23, 11 Hermann Foss NOR LFS 3:35:39, 12 Sverre Våge NOR LFS 3:36:18, 13 Gabriel Strøm NOR LFS 3:37:24, 14 Carl Eric Collett NOR LFS 3:37:24, DNS Thommas Eliassen NOR Forsvarets Høgskole/ Fokus , DNS Bjørnar Riley NOR Kavalerieskadronen , DNS Isak Nygård Gangeskar NOR LFS , DNS Christoffer Guttorm Moseng NOR LFS , DNS Markus Tømmeraas NOR BARDU , DNS Terje Tredal NOR Ingeniørbataljonen/Ingkp6

M-II: MIL utstyr:1 Martin Sløveren Andressen NOR Tflv Opstø 2:58:14, 2 Andreas Brennsæter NOR Bnko 3:32:26, 3 Ivar Svendal Aase NOR Millitæret 3:33:56, 4 Andreas Lislevand NOR ØVERBYGD 3:49:40, 5 Lars Ottar Jorde NOR OSLO 3:54:05, 6 Gabriel Solheim NOR Ingeniørbataljonen 4:00:52, 7 Øystein Øien NOR PBN / Stormeskadron 3 4:37:35, 8 Joakim Ruste NOR PBN / Stormeskadron 3 4:37:36, 9 Kristian Andersen NOR ØVERBYGD 4:50:50, 10 Sven Erlend Vaaga NOR Støtte esk 4:56:14, DNS Kristian Øveraasen NOR ØVERBYGD , DNS Petter Furan NOR Skiforeningen / Artilleribataljonen

M-II: SIV utstyr:1 Kristoffer Petersen Skonnord NOR Artilleribataljonen 1:58:00, 2 Espen HOL NOR Forsvaret/2.Bataljon 2:00:44, 3 Thomas A. Valnes NOR Bardufoss og Omegn IF / Brig N Stab 2:01:25, 4 Anders Kroken NOR BORGEN 2:13:52, 5 Karl Edvin Grundnes NOR Lillomarka Skiklubb 2:14:52, 6 Trond Christian Hegre NOR ØVERBYGD 2:18:58, 7 Jonas Bakke NOR Driv IL / 131 Luftving 2:20:14, 8 Even Blikstad NOR Pbn/Esk2 2:26:42, 9 Emil Midtli NOR Mpkp 2:26:49, 10 Henning Borgen NOR Strbn 2:26:55, 11 Magnus Hartz NOR Hærstaben 2:32:59, 12 Marius Dreyer NOR LFS 2:33:56, 13 Richard Teigen NOR LFS 2:36:53, 14 Frode Larsen NOR EBN 2:37:40, 15 Nikolai Søndersrød Aamaas NOR PBN / Stormeskadron 3 2:39:41, 16 Harald Løkken NOR 139 Luftving/ Vedlikehold 2:40:51, 17 Ivar Andre Fenstad NOR Mpkp 2:42:31, 18 Ole Petter Kronstad NOR Panserbataljon/Stormeskadronen 3 2:46:53, 19 Kristian Hanstad NOR Panserbataljonen 2:51:02, 20 Mathias Sørensen NOR PBN / Stormeskadron 3 2:51:11, 21 André Winther NOR LFS 2:51:19, 22 Eivind Holstad NOR BARDUFOSS 3:02:33, 23 Amund Njå NOR SLATTUM 3:03:36, 24 Kristoffer Pettersen NOR PBN / Stormeskadron 3 3:09:16, 25 Espen Hyll NOR PBN / Stormeskadron 3 3:13:50, 26 Bendik Neraas NOR Strbn 3:19:51, 27 Tim Sebastian Nordanger NOR PBN / Stormeskadron 3 3:23:18, 28 Isak Aarvold NOR Dristug, IL / 131 Luftving 3:53:59, DNS Markus Bjørnsson ISL BARDUFOSS , DNS Thomas Erlandsen NOR Forsvarets Høgskole/Fokus , DNS Espen Rubbås NOR ØVERBYGD , DNS Jon Widar Guttorormsen NOR ØVERBYGD , DNS Ove Solli NOR Tingvoll IL / Forsvaret

M-III: SIV utstyr:1 Knut Øyvind Johansen NOR Brig-N 2:12:57, 2 Vidar Lindahl NOR BARDUFOSS 2:16:42, 3 Jon Rune Rønneberg NOR Sbbn/Brig N 2:18:45, 4 Øyvind Billingsø NOR BARDU 2:28:33, 5 Roger Fosli NOR BARDUFOSS 2:35:04, 6 Andreas Bratland NOR Divisjonsmusikken 2:39:20, 7 Espen Engebrethsen NOR Brigade Nord 2:44:42, 8 Pål Otterå Larssen NOR Sambandsbataljonen 2:50:32, DSQ Martin Eriksen NOR FINNSNES , DNS Jo Andreas Berg Rasen NOR Artilleribataljonen , DNS Stian Johansen NOR Bjerkvik IF / Flo/V/Btv

M-IV: SIV utstyr:1 Kai Holmer NOR Bjerkvik IF / Flo/V/Btv 2:17:54, 2 Edgar Arne Andersen NOR BARDUFOSS 2:31:49, 3 Terje Hanssen NOR Hærstaben 2:35:42, 4 Kjell Arve Elvevold NOR Øverbygd IL / Forsvarets Høyskole/Fokus Skjold 2:46:14, 5 Frank Torkildsen NOR BARDUFOSS 2:49:09, 6 Eivind Sagen NOR Bardu IL 3:06:47, 7 Ronny Langvassli NOR Brigade Nord/Stab 3:15:17, 8 Hallgeir Bjørkestøl NOR LFS 3:19:36, 9 Hårek Torbjørnsen NOR HST 3:31:10, DNF Roy Nordfonn NOR Forsvaret , DNS Ove André Andreassen NOR Hæren Opsstø Setermoen

M-V: SIV utstyr:1 Torstein Svendsen NOR Fpvs 1:58:55, 2 Lasse Skalle NOR Divisjonsmusikken 2:30:42, 3 Knut Leikvam NOR Hærstaben 2:32:00, 4 Morten Kristianse NOR Opstø/Smtv 2:53:46

M-VI: SIV utstyr:1 Stein-Hugo Berntsen NOR BARDU 2:51:21, 2 Frank Danjord NOR FOH 3:07:53, 3 Odin Johannessen NOR Sjef Hæren 3:22:08, 4 Leif Petter Sommerseth NOR Forsvarets Operative Hovedkvarter 3:36:13, DNS Stig Magne Hagen NOR BARDUFOSS

M-VII: SIV utstyr:1 Jan-Ivar Strømseth NOR Lavangen IF / Setermoen Tekniske Verksted. 2:34:59, 2 Torbjørn Løvland NOR MOEN 4:01:03