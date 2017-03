Usikre på skivalget

Dagen før dagen var flere av de profesjonelle langløperne usikre på om de skulle gå på festesmurning eller stake Reistadløpet.

Underveis på den 50 kilometer lange løypa fra Setermoen til Rustahøgda får løperne to tøffe motbakker å bryne seg på. Først fra Fossmyra opp til Orta og senere fra Bjørnsmo og opp til Øverlitjønna. Den kuperte løypeprofilen har skapt hodebry for flere av forhåndsfavorittene.

– Jeg er ikke sikker på at vi er klare, men vi har en plan som vi håper vil fungere. Det vi vil gjøre er å dele laget vårt i to på herresiden der halve laget skal stake og den andre halvdelen gå med feste. Utøverne er klare og vi vil forhåpentligvis få noen gode resultater, sa Bernhard Rønning, lagleder for Team United Bakeries, på fredagens pressekonferanse.

Vanskelig valg

Flere av favorittene hadde fredag enda ikke bestemt seg for hvilke ski de ville velge.

– Forholdene med mye snø og kalde netter gjør at det blir det vanskelige å få godt grep. Jeg skal sørge for å ta noen poeng i morgen, men har ikke bestemt meg for om det blir feste eller staking, sa Andreas Nygaard i Team Santander.

– Jeg tror jeg vil prøve begge deler før starten for så å bestemme meg. Jeg ser frem til morgendagen med gode løyper i flotte omgivelser, sa Petter Eliassen i Team Leaseplan.

Det var likevel noen som allerede hadde tatt valget om å stake hele veien, selv om de kanskje ikke var like sikre på utfallet.

– Etter å ha trent her angrer jeg på å ikke ha gjort mer diagonaltrening, sa Tord Asle Gjerdalen i Team Santander, som er suveren sammenlagtleder i Visma Ski Classics.

– Morsomt med variasjon

Også blant damene var det ikke alle som hadde bestemt seg.

– Jeg er alltid klar for tøffe motbakker. Vi får se om festesmurning eller staking, men jeg

tror vi alle blir slitne på slutten uansett hva man velger, sa Astrid Øyre Slind i Team United Bakeries.

Øyre Slind fikk også spørsmål om den økte variasjonen i løypeprofilene i verdenscupen i langløp.

– Jeg liker utfordringen og at det forskjellige løyper. Det er det som gjør det morsomt, sa hun.

Sammenlagleder Britta Johansson Norgren i Lager 157 Ski Team hadde allerede tatt valget om å stake, og fikk spørsmål om hun var redd for hvordan det ville gå.

– Selvfølgelig, men det blir tøft uansett og en skikkelig utfordring. Jeg visste ikke mye om løpet på forhånd så jeg forberedte meg på begge deler, men har ikke gode nok klassiskski, sa Norgren som håpet å ta nok poeng i Reistadløpet til å ta sammenlagtseieren i Ski Classics.