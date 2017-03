Håper på minst 200 unge «sprintere»

– Det er viktig at også de minste får være med på folkefesten.

Det fastslår banksjef Siri Lund i Sparebank 1 Nord-Norge avdeling Midt-Troms. Folkefesten hun viser til er Reistadløpet som går av stabelen til helga, og det er i denne forbindelse at Sparebank 1 Nord-Norge som en av hovedsponsorene har stelt i stand et skirenn for de minste. Så langt har 123 meldt seg på til «Reistadsprinten».

– Håpet er at minst 200 melder seg på, smiler Lund.

Opp til 12 år

Barneskirennet går av stabelen fredag 31. mars. Her får barn opp til 12 år brynt seg på ei løype på omlag 800 meter i sentrum av Setermoen.

– Løypa blir laget til slik at alle kan klare å komme seg gjennom. Deltakerne sendes av gårde puljevis, de yngste først, opplyser Tonje Vik, som er avdelingsleder ved Sparebank 1 Nod-Norges avdeling på Bardfoss.

Årsaken til at aldersgrensa for å delta på barneskirennet er satt til 12 år, er at barn fra 13 år kan delta i det ordinære løpet.

– Er det satt noen nedre grense?

– Nei, og foreldre kan selvfølgelig gå med og hjelpe barna gjennom løypa. Vi håper på at dette kanskje blir første ordentlige skirenn for noen av våre deltakere, smiler Lund.

Alle premieres

For det er ikke noe tull, selv om det er et barneskirenn som skal arrangeres. Samtlige deltakere får startnummer på brystet, løypa blir grundig preparert og stemninga skal være på plass med både storskjerm og speaker.

– Og alle som deltar får premie. Det blir medalje, lue og buff, opplyser Lund og Vik.

De understreker også at det er gratis å delta på barneskirennet.

– Aller helst ønsker vi at vi får forhåndspåmelding for alle som skal delta, men det vil også være mulig å melde seg på der og da i sentrum.

I tillegg til selve barneskirennet peker Vik og Lund på at det vil foregå mye annet spennende på Setermoen i forbindelse med Reistadløpet – blant annet stiller Ski Village med boder og forskjellig, skilandslagets smøretrailer er på plass, man kan få prøvd ut skigåing gjennom VR-briller og teste ut stakemaskin. I tillegg til at hele arrangementet blir en stor folkefest.

– Det er mye spektakulært som skal skj, sier Lund, som oppfordrer folk til å finne veien til Setermoen i helga.