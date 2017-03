– Motiverende å få være med på dette

Emma Granlind er en av de mest spennende fotballspillerne på sitt alderstrinn i Norge. Det førte til at Finnsnes-jenta, som spiller for Varden FK, fikk vise seg frem for landslags- og forbundstrenere i Østfold.

Viste seg frem blant de beste i landet:

– Det er motiverende å få være med på et tiltak som dette. Jeg synes det har vært mest interessant å få se hvor god de beste på min alder er. Inspirerende har det også vært og hatt så mange dyktige trenere, sier Granlind etter den fire dager lange samlinga.

Granlind, som fyller 15 år i slutten av neste måned, konkluderte med at hun hadde hatt stort utbytte av samlingen.

Emma Granlind, som er oppvokst på Silsand og bor på Finnsnes, var en av få fra Troms som passerte det trange nåløyet da Norges Fotballforbund samlet dem som har kommet lengst i utviklingen av dem som er født i 2002 og 2003. Emma fikk muligheten i kraft av det hun har prestert på klubb, krets og nordnorske tiltak det siste året. Niendeklassingen har mange kvaliteter til å være så ung.

Fin utviklingskurve

Granlind har lyst til å se hvor langt det er mulig å nå som fotballspiller. Den unge tenåringsjenta forteller til Folkebladet at hun bekler de fleste offensive posisjoner på klubblaget.

Men som oftest er hun å finne som kantspiller når treneren har gjort sine disposisjoner. Det er for øvrig en rolle hun trives i.

– Hvordan føler du at det gikk da du for første gang møtte noen av de beste som er jevngamle med deg?

– Jeg synes det gikk bra, selv om nivået var en god del høyere enn det jeg er vant med på klubblaget. Den største forskjellen var nok tempoet, sier Granlind.

Hun og de andre som er aktuelle for fotballforbundets talentleir til sommeren, opplevde at med- og motspillerne forflyttet seg hurtigere enn de gjør i kretsserien. Motspillerne var jevnt over også mer robuste i duellspillet.

Fikk mange innspill

Emma Granlind lærte en del nye øvelser som hun kan bruke på egentreningsøktene. Den hurtige og målfarlige Varden FK-spilleren fikk beskjed om hva som forventes og kreves av de som har ambisjoner om å trekke landslagsdrakta over hodet.

Hardt arbeid over tid er fellesnevneren for dem som ønsker å bli gode. NFF håper at den type tiltak fungerer som en inspirasjonskilde for dem som har landslagsambisjoner.

Det var også fokus på kosthold, søvn og restitusjon. Emma Granlind fikk høre at det er viktig å innordne hverdagen på en slik måte at man er best mulig forberedt til øktene og ikke minst får mest mulig ut av dem.