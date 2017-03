Videre i cupen etter målfest

Salangen slo Stakkevollan og gikk videre i NM-cupen.

Søndag møtte Salangen fjerdedivisjons-laget Stakkevollan til første kvalifiseringsrunde i årets NM-cup. Det skulle vise seg å bli en målrik affære.

Stakkevollan tok ledelsen 1-0, før SIF utlignet til 1-1 ved Scott Fitzgerald like før pause. Andreomgangen gikk langt bedre for Salangen, og i løpet av omgangen hadde de snudd kampen til hele 4-1, etter scoringer av Sondre Tunstad, Snorre Ratkje og Scott Fitzgerald, som dermed fikk sin andre for dagen. Det skulle likevel bli spennende på slutten og Stakkevollan reduserte to ganger. I tillegg fikk SIF-spiller Vegar Mortensen sitt andre gule kort på tampen. Men Salangen holdt unna og gikk videre med 4-3.

– Det er jo målet vårt å komme videre. Eller målet er jo første runde, men dette er jo et delmål på den veien, sier kaptein og keeper i Salangen, Jørn-Ivar Kroken.

Hang ikke med

Kroken, forteller at de ikke hang med fra start av og at Stakkevollans ledelse var fortjent.

– Det var ikke sånn at de sjokket oss, men det er aggressive og brenner mye krutt, og vi henger ikke med de første minuttene. Vi var litt nervøs og vi får ikke til vårt spill, så den ledelsen de hadde var fortjent, forteller han.

Dominerte etter pause

Fra første spark på ballen etter pause, dominerte de alt.

– Ja, fra første spark i 2.omgang, til de scorer 4-2, så er vi en divisjon bedre rett og slett. Vi scorer fine mål, har mange gode kombinasjoner og burde pungtert kampen enda mer. Vi hadde jo egentlig gjort det med 4-1 ledelse, så får de kanskje en litt billig straffe, men Egil Bertheussen, dommeren, sa til oss i pausen at han kom til å dømme straffe på neste holding i feltet, sier Kroken

– Ingen god kamp

Kroken er klar på at seieren var fullt fortjent, men han synes ikke laget leverte en god prestasjon til tross for det.

– Fortjent seier var det, men en god kamp var det ikke. Første halvtimen av andreomgang er vi god, da er vi virkelig god. Så det er fortjent mot et greit 4.divisjonslag, men det forsvarsspillet her blir fort å straffe seg i 3.divisjon, sier kapteinen.

Han mener de ikke er der de bør være enda, og tenker da på det defensive.

– Med tanke på at vi er et lag som ikke liker å slippe inn mål, så er vi ikke helt der. Vi har sluppet inn mye mål i Grand-Cup, og nå slipper vi inn tre mål. Så personlig mener jeg at vi ikke er helt der som vi bør være. Så det må jobbes kraftig med det, vi vet hva vi skal gjøre, jeg tror det mer sitter i hodet, mener Kroken.