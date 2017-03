Her er FK Senjas nye styreleder

Hogne Eidissen er FK Senjas nye styreleder.

Det ble vedtatt på klubbens årsmøte, torsdag kveld, hvor avtroppende leder Grethe Hansen kunne ønske velkommen til et rekordstort oppmøte med 37 stemmeberettige. Det skriver FK Senja på sin hjemmeside.

Den nye styrelederen, Hogne Eidissen, gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Det føles greit, jeg gleder meg til å ta fatt på det, sier Eidissen, som tror han er klar for oppgaven som venter.

– Jeg tror nok at jeg føler meg klar for oppgaven, jeg vet sånn høvelig hva som venter. Så det får tiden vise egentlig, men jeg tror og håper jo at det skal gå bra, sier han.

Grei matematikk

Under årsmøtet kunne styret legge frem et årsresultat på minus 191.000, sammenlignet med minus 402.000 i 2015.

På spørsmål om hvordan minustallene skal snus, sier Eidissen at det er for tidlig for han å kommentere det på nåværende tidspunkt.

– Jeg må sette meg inn i tallene fra 2016, før jeg kan kommentere noe rundt det. Men sånn relativt kort sagt, så er det jo enkelt. Vi må øke inntektene og minske utgiftene, sier han.

- Føles greit

- Det føles greit å være ferdig.

Det sier Grethe Hansen etter to år som styreleder i FK Senja.

Grethe Hansen har sittet to år som nestleder og to år som leder. Hansen ønsker mer tid til å gjøre andre ting fremover, men kommer fortsatt til å være involvert i klubben.

– Det føles greit å være ferdig. Jeg føler jeg heller har lyst til å holde på med andre ting som gir meg mye mer. Det er blant annet å være i lag med ungene mine i det de gjør. Det er ingen liten klubb, så det krever sitt. Det er masse ting å ta tak i, men selv om jeg forsvinner kommer jeg til å holde på med ting i klubben. Men jeg slipper å ha det øverste ansvaret, sier Hansen.