Forsøpling på Pioner Stadion

Noen har tømt søppel på Pioner Stadion i Finnfjordbotn. De skyldige får helga på seg til å rydde opp og fjerne søppelet.

Alt fra hjulkapsler, bildeler og annet søppel er tømt i en haug på Pioner Stadion i Finnfjordbotn.

Lørdag formiddag ble styreleder Knut Hanssen ringt opp og fortalt at det lå en haug med søppel ved fotball- og friidrettsstadion.

Anmeldelse

Er ikke søppelet fjernet i løpet av helga, vil saken politianmeldes.

– Vi har snakket så vidt med politiet, og det blir ikke gitt noen anmeldelse før over helga. Så blir det ryddet opp før den tid, så slipper de unna, sier Knut Hanssen.

– Så får vi bare håpe at det skjer, for det er jo ikke noe bra i det hele tatt dette her. Med tanke på hvor mange folk som bruker området, så ser ikke dette her særlig bra ut.

Navn

Blant søppelet som ligger der, har Hanssen også funnet navn på noen av gjenstandene. I tillegg er det så mange som ferdes i skiløypene som går forbi stadion på denne tida av året, at det skulle lite til for at det ble oppdaget.

– Ja, jeg tror ikke dette er det beste stedet hvis du skal gjemme søppelet. Det er jo nesten som om noen har lagt det her for å legge skylda på noen, det vet jeg ikke, men man er ikke særlig lur hvis man hiver ting med navnet sitt på dette området, sier han.

Flere forbipasserende tok bilder av søppelhaugen, lørdag formiddag, og Hanssen tror bildene kan spre seg raskt på nettet.

– Mens jeg har vært her nå, så har det vært mange som har tatt bilde av dette. Så det er nok flere som blir å spre disse bildene her er jeg redd for.

Setter strek

De som har tømt søppelet, kan komme diskret å fjerne det når som helst.

– Jaja. Det er bare å komme opp å hente det og få det bort. De får sjansen til å rydde det bort, også er vi ferdig med det. Også må det aldri skje igjen, avslutter Hanssen.