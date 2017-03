Myrseth: - Har hatt et fantastisk år i USA

Merete Myrseth (24) fra Øverbygd har hatt en strålende tid i USA, og sier at det blir vanskelig å flytte tilbake til Norge igjen.

I august i fjor flyttet Merete Myrseth fra Øverbygd, som da hadde base i Meråker i Trøndelag, til Salt Lake City i USA for å fortsette skisatsingen der. Kombinert med med studier, har hun fortsatt skisatsingen på Utah Skiteam. Når Folkebladet prater med Myrseth syv måneder senere, forteller hun om et fantastisk år over dammen.

– Det har vært kjempebra, jeg har storkost meg så mye. Jeg har opplevd så mye nytt og det har absolutt vært verdt det, sier hun.

Gode resultater

Hun har også levert gode resultater i langrennssporet, og har hevdet seg høyt på resultatlistene i stort sett hvert renn. Dessverre ble hun syk før det amerikanske mesterskapet på «hjemmebane» i Salt Lake City.

– Jeg var litt uheldig, for jeg ble syk når nationals var, det amerikanske mesterskapet, og det var i Salt Lake, der U23-VM også var. Så jeg fikk ikke vært med på det og det var litt synd. Ellers har jeg fått vært med på det som har vært, forteller hun.

Sesongen er nå over, og høydepunktet var sesongens siste konkurranse, som var NCAA (mesterskap mellom collegene og universitetene). Der ble hun nummer to og fem, mens laget hennes, Team Utah, vant sammenlagt.

– Det var sammenlagt for hele helga. Det er det som betyr mest for coachene (trenerne) og de i teamet, forteller 24-åringen, som synes nivået på konkurrentene i USA var høyere enn hva hun hadde trodd på forhånd.

– Det er ganske bra egentlig. Det er bedre enn jeg forventet, og noen av dem har jo også vært med i U23-VM som var her nå i vinter.

Har blitt bedre

Før hun reiste til USA, uttalte hun at hun skulle komme tilbake som en bedre skiløper. Det tror hun også at hun er blitt.

– Jeg er ganske sikker på at jeg har blitt en bedre skiløper. Det var spesielt lurt å dra motivasjonsmessig, jeg har enda mer motivasjon til å satse videre nå. Og det å være her å få trent i høyden, det tror jeg jeg at jeg har hatt stor fordel av. Når jeg kommer tilbake til Norge, så kan jeg dra fordel av det, for nå har jeg masse erfaring fra høydetrening, mener hun.

Høyden var en utfordring for henne i starten.

– Jeg merket jo det selv, det var ganske tøft i starten og jeg følte meg i forferdelig form i alle fall i en måned.

Forskjeller

Året i USA har også vært hektisk. Kombinert med studier har hun ikke fått det samme antallet treningstimer som i Norge.

– Det er veldig stor forskjell. For det første så går alle på skole, så man må liksom kombinere skolen med satsinga på langrenn, og det er 100 prosent studier, så det er tøft. Jeg kan ikke få det samme timeantallet med trening her som i Norge for eksempel, forteller hun.

Hun mener likevel at et år i USA absolutt er å anbefale.

– Ja, absolutt. Du har så godt av å gjøre noe annet og dra bort et år. Jeg har hatt det så sinnsykt bra og det er vanskelig å skulle flytte herfra, for jeg trives så godt. Så det er absolutt å anbefale til alle andre. Og spesielt de som er rett under, de som kanskje ikke har nådd helt opp i norgestoppen enda.

Hjem i mai

Den opprinnelige planen var å ta ett år i USA, og så flytte tilbake til Norge igjen. Den planen består fortsatt, men hun erkjenner at det blir tøft å forlate USA.

– Det er fremdeles det som er planen, men jeg kjenner på at det er veldig vanskelig å flytte herfra, for jeg trives så godt, sier Myrseth, som skal satse videre fra Tromsø.

– Planen er å dra tilbake til Norge og Tromsø, og satse videre derfra. Jeg har et lite håp da, om å komme meg inn på Team Nord-Norge i fremtiden, forteller hun.

3.mai slutter skolen, og før hun reiser hjem i slutten av samme måned, skal hun bruke noen uker på å oppleve enda mer av landet. Til nå har hun blant annet opplevd Alaska og New Hampshire, og vært innom hele ni stater.

– Så jeg har opplevd mye av USA, og det er kult. Jeg kommer til å huske dette året veldig godt.