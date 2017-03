Arrangerer sitt første NNM — og gleder seg

Kommende helg arrangerer Bardufoss Gym og Turn Nord-Norsk Mesterskap i troppsgymnastikk.

Det blir Nord-Norsk Mesterskap i troppsgymnastikk og show for senior, junior og rekrutter i Bardufosshallen. Det skal konkurreres i tumbling, trampett, frittstående og show og oppvisning i alle klasser.

Mye arbeid

Arrangementansvarlig Lise Hagensen Nytrøen sier at de er klare, og at det har vært mye arbeid for å komme i mål.

– Jada, per dags dato er vi i rute, sier Hagensen Nytrøen til Folkebladet, få dager før de skal arrangere sitt første Nord-Norske Mesterskap.

– Jeg tror det blir veldig bra, men det er sykt mye arbeid da. Det er mye som skal på plass, spesielt nå mot slutten, og det jobbes iherdig for å få alt på plass, forteller hun.

– Hvor lenge har dere holdt på med planleggingen av dette her?

– Bare sånn etter jul, men det er klart at det blir mye nå på slutten.

Stort arrangement

Det er liten tvil om at helgens NNM er et stort arrangement.

Mesterskapet omfavner hele landsdelen, og det kommer gymnaster fra Dønna i sør, til Honningsvåg i nord. Hele 481 gymnaster vil være i sving, og det er 181 startende tropper.

For å arrangere noe så stort, må det jobbes mye for å få alt til å gå rundt.

– Det er ikke så himla mange egentlig, men det er noen som jobber sykt mye, forteller Hagensen Nytrøen.

Hun er ikke bekymret for at det blir for mye, da de er mange som er vant til å jobbe på slike arrangementer.

– Det er folk som er vant til å jobbe på arrangementer og det å jobbe for egne unger. Så det har bare vært positivitet for det, slik at vi kunne ta på oss dette, forteller hun.

Ønsker trykk i hallen

Hun har tro på at man kan få Nord-Norske mestere fra nærområdet og håper så mange som mulig møter opp i Bardufosshallen for å lage ekstra trykk.

– Folk må jo komme å heie både på sine egne og de som er fra området her. Det er mange bra representater og det er jo muligheter for at vi får noen Nord-Norske mestere herfra. Så da må jo publikum komme å lage stemning, det synes de er gøy og de setter stor pris på det. Det er jo ekstra artig når det er trykk i hallen, sier Hagensen Nytrøen, som gleder seg til å komme i gang.

– Vi gleder oss veldig som arrangør til å komme i gang og vi tror det blir veldig bra, avslutter hun.