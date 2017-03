Turnering heter ikke Senjajenta for ingenting

Som en del av jentesatsingen i klubben arrangerer FK Senja «Senjajenta». En fotballturnering kun for jenter.

Søndag 2. april arrangeres turneringen ”Senjajenta” i Silsandhallen. Turneringen er en del av FK Senjas jentesatsing og er kun for jenter mellom 6 og 12 år.

– Både fotballforbundet og vi som lokal klubb i FK Senja ønsker å sette fokus på jentefotball. Grunnen til det er at man ser at frafallet er større blant jentene. Så er spørsmålet hva man kan gjøre for både å rekruttere flere og beholde de som allerede spiller fotball, sier Veronika Møller, nestleder i aldersbestemt utvalg i klubben.

– Jevnt og artig

Dette er første gang FK Senja arrangerer en ren jenteturnering.

– Så vidt jeg vet har det ikke vært noe slikt arrangement her i Midt-Troms. Vi tenker det kan være artig å prøve å ha en turnering bare for jenter. At jentene får hele oppmerksomheten og på deres premisser.

Kampene spilles over tolv minutter uten pause og med fem spillere på hvert lag, i tillegg til eventuelle innbyttere. Det er laget egne regler til turneringen for å gjøre kampene så jevne som mulig.

– For eksempel jevner man ut aldersforskjellen med antall mål. Et lag som er yngre enn et annet lag starter kampen med en ledelse, der ett års alderforskjell tilsvarer et mål. Dersom noen leder med mange mål, så får det andre laget sette inn ekstra spillere for å jevne ut. Vi ønsker at det skal bli jevnt og artig for alle, forklarer Møller.

Unge turneringsledere

FK Senjas J14-lag skal også være med og bidra på arrangementet.

– Vårt eget jentelag stiller som speakere og dommere og er sportslig arrangør. De skal være forbilder for de som er yngre, så det er fint at de får se jenter i lederroller i turnering, sier Møller.

Til nå er omtrent 13 lag påmeldt turneringen. Fristen for å melde på lag er førstkommende fredag. Siden turneringen er for barnelag er det ikke noe sluttspill for å avgjøre en vinner. Hvert lag skal få spille minst tre kamper, og det er tillatt for spillere å spille på flere lag.

– Jeg tror det blir en fin og litt sånn intim turnering. Fokuset er ikke på det å spille sambafotball. Det handler om spillerglede rett å slett. Jenter er mer sosiale av seg enn gutter, så det handler om å skape en artig dag der man spiller fotball og har det trivelig.

Blått armbånd

Alle spillerne som deltar på «Senjajenta» får også en spesiallaget premie.

– Vi har fått bestilt armbånd gjennom en leverandør sørfra som det er trykket «Senjajenta 2017» på. Det er også noe vi ikke har gjort før, så det blir litt artig å se responsen på det. Det er i hvert fall noe som ikke alle andre har, sier Møller.

De fargefulle armbåndene bør være kjent for mange som har deltatt på forskjellige kultur- eller sportsarrangementer.

– Vi skal selvfølgelig ha blå, sier Møller bestemt.