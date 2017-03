Tok nesten storeslem i NM

Susann Bjørnsen (23) tenkte at hun kunne vinne samtlige øvelser hun stilte opp på under kortbane-NM. Det klarte hun nesten.

Etter kortbane-NM i Bergen forrige uke stod Bardu-svømmer Susann Bjørnsen igjen med totalt syv medaljer, der fem var av edleste valør.

– Jeg er selvfølgelig kjempefornøyd med det. Det var egentlig over all forventning. Til tross for litt skadetrøbbel en måneds tid før mesterskapet så gikk det egentlig mye bedre enn jeg hadde håpet på, sier Bjørnsen til Folkebladet.

Ny norsk rekord

23-åringen fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i fjor med sterke resultater i flere mesterskap. Under NM i svømming kortbane herjet Bjørnsen med motstanderne, og satt blant annet ny norsk rekord på 50 meter fri. Den nye rekorden på 24,40 er to tideler bedre enn rekorden Bjørnsen satt under VM i desember. 50 meter fri er favorittøvelsen til Bardu-jenta, og rekordløpet er også det løpet Bjørnsen er mest fornøyd med fra NM.

– Jeg var ikke helt fornøyd med det 50 fri under VM i desember. Alt annet var kjempebra, men det var ikke helt klaff der. Så det er deilig å få det til nå, sier hun.

Syv av syv

Bjørnsen tok medalje i alle de syv øvelsene hun deltok i under kortbane-NM. De eneste øvelsene der hun ikke stakk av med seieren var 50 og 100 meter butterfly, der hun kom på henholdsvis andre og tredjeplass.

– Jeg er veldig fornøyd med det og perset også godt på de to øvelsene. Jeg hadde en liten tanke om å gjøre storeslem på alt jeg svømte, men jeg visste at på butterflyøvelsene hadde jeg egentlig ikke mulighet til å ta topplasseringen. Men jeg håpet selvfølgelig å kunne komme på pallen, forteller Bjørnsen.

VM-oppladning

I månedene fremover skal Bjørnsen bruke tiden til å forberede seg til sesongens store høydepunkt som er langbane-VM i juli.

– Nå skal jeg ha en litt rolig uke etter NM, så skal jeg sette med ned å ta det litt med treneren min i forhold til påsken og så videre. Planen er egentlig å få en god og lang treningsperiode nå etter NM og helt frem til VM, sier 23-åringen, som i tillegg til treningen også skal delta på noen stevner.

– Jeg skal være med på Bergen Swim Festival i begynnelsen av mai. Så er det langbane-NM i juli, før vi reiser på pre-camp før VM. Det er greit å få testet formen litt og få noen løp innimellom all treningen også, avslutter Bjørnsen.