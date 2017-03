Vant til tross for knalltøff treningshelg

Selv om det var mange slitne bein etter en tøff treningssamling i helga, vant Salangen komfortabelt over Ishavsbyen søndag.

Seieren ble til slutt 4-2 etter scoringer av Tobias Sørensen, Benn Fjellberg, Scott Fitzgerald og Sondre Tunstad.

– Første halvtimen kjører vi karusell med Ishavsbyen og leder 3-0. Det var veldig bra, sier trener Andreas Seipäjärvi.

Baklengsmålene var han imidlertid lite fornøyd med.

– Første målet vi slipper inn er dårlig press på ballfører som får skyte i vinkelen fra 25 meter. Det andre målet er det en av våre midtbanepsillere som slår et interessant tilbakespill til Jørn Ivar (Kroken) som må ta den med hendene for å hindre at den går i mål. Da blir det blåst indirekte frispark som de scorer på.

– Det er sånt som skjer. Det er greit at det skjer i dag, så lenge det ikke skjer når serien starter.

Salangen serieåpner borte mot Skedsmo 17. april. Før den tid er det imidlertid cupkamp mot Stakkevollan søndag om drøye to uker.

– Jeg føler vi er i rute. Vi har hatt en tøff treningssamling i helga og mange av guttene var slitne. Tunstad sa blant annet at han var sliten allerede før oppvarmingen startet. Likevel står vi godt. Overraskende godt gjennom 90 minutter. Jeg hadde forventet mer trøbbel, sier Seipäjärvi.