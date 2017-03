Hol: – Skytingen var for dårlig

Morten Hol (15) havnet på 13. plass i Young Star.

En plass som Morten ikke er helt fornøyd med. Og det skyldes at han denne gangen bommet på nesten halvparten av skuddene.

– En bedring her ville jo garantert ha forbedret 13. plassen, men foreløpig er jeg for ustabil på skytingen. Det er derfor noe jeg må fokus på både de to konkurransene jeg har igjen i år, og neste sesong.

– Rotet vekk muligheten

Morten representerer Målselv skiskyttere når han konkurrerer i skiskyting, mens han går for BOIF når han er med i langrenn.

– På lørdag gikk vi seks kilometer med to innlagte liggende skiskytinger, den første etter to kilometer og den siste etter fire. Jeg rotet vekk muligheten til en god plassering allerede på første skyting. Der det ble tre bom, og altså en bom til på neste skyting, forteller Morten.

Han sier at han har i snitt tre skytetreninger i uken på skytterbanen på Rustahøgda, men at han altså sliter med å få seriene til å sitte ordentlig.

– Ligger der jeg regnet med

– Det er bare å fortsette å prøve å forbedre skytinga, der er jo der jeg først og fremst har et forbedringspotensiale, selv om en 13. plass med 30 av landets beste rekruttløpere ikke er så langt unna mine egne forventninger. Lørdagens konkurranse var et løp der deltakerne ble tatt ut på bakgrunn av tidligere prestasjoner i år, og det holdt til Holmenkollen-løp for 15-åringen fra Bardufoss.

Morten forteller at han nå har to konkurranser igjen før sesongen er over.

– Neste helg går jeg et kretsrenn i Laksvatn, et løp jeg normalt bør havne lenger opp på resultatlista. I påsken skal jeg være med i NNM i skiskyting som går i Tana, så får vi se hvordan jeg hevder meg i konkurranse med de beste rekruttene i landsdelen.