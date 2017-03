– Dette var deilig

Sigurd Lien fra Bardu IL ble nordnorsk mester under lørdagens renn i fristil.

Lien går i 17-årsklassen og var sterkest i sin klasse under fellestarten i fristil, lørdag.

– Det føles veldig bra etter nedturen i går, så det var deilig. Jeg følte meg veldig sterk fra start av, sier Lien til Folkebladet.

Lien ble nummer seks på fredagens klassiske renn, noe han var veldig skuffet over.

– Ja, jeg ble nummer seks i går og det var egentlig en skikkelig nedtur, sier han.

– Det var deilig å få revansjert seg i dag da?

– Ja, det var skikkelig deilig, sier en fornøyd Bardu-døl.

Hadde en god dag

Lien følte tidlig i løpet at han hadde en god dag, og han gikk lett og fint på ski.

– Jeg følte jeg klarte å gå veldig lett på ski og jeg sleit ikke noe. Jeg dro mye og følte jeg hadde en god dag, forteller han.

De var tre og fire løpere sammen i tet hele veien, som byttet litt på dra i front.

I enkelte deler av løpet følte han imidlertid at det gikk for sakte.

– Det var noen plasser hvor jeg fikk hjelp av andre og av Erik Nicolaisen (Senja Ski) som dro litt, men jeg synes det gikk litt sakte, så da gikk jeg opp og dro igjen, flirer han.

Lørdagens NNM-gull er hans første, og han mener det er det beste han har gjort i løpet av hans til nå korte skikarriere.

– Jeg setter det ganske høyt, men jeg føler fortsatt at det beste rennet jeg har gått denne sesongen er et vanlig kretsrenn. At ting alt i alt stemmer, det er det jeg er mest fornøyd med i dag. Det er litt synd å si det, men det er som oppkjøring til Norgescupfinalen. Men det er nok det beste jeg har gjort så langt, ja, sier han.

Klar for finale

Og den nevnte norgescupfinalen finner sted på Gålå om to uker. Lien har 20.plass som beste plassering i norgescupen tidligere denne sesongen, og satser på slå den under finalen.

– Man setter jo alltid skyhøye mål, jeg har nesten ikke så lyst å gå inn på det i tilfelle det går skeis, ler Bardu-løperen.

– Nei, jeg satser i alle fall på topp 20 og en bestenotering. Kanskje topp 15 på en god dag. Og finalen er i duathlon, hvor man går både i klassisk og skøyting, og jeg er jevn i begge stilarter, så jeg tror det skal gå bra, sier han.

Erik Nicolaisen tok sølvet i guttenes 17-årsklasse, og det ble dermed dobbelt Midt-Troms.