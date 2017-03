– Jeg fikk med meg at Johanne vant under løpet mitt, så da måtte jeg bare ta det i spurten så jeg ikke var dårligst i familien, sier storesøster Lovise Heimdal.

Søstrene Johanne og Lovise Heimdal tok begge sølv i fredagens løp i NNM på Kvaløya.

Lørdag slo imidlertid begge til med gull i det nordnorske mesterskapet.

Først gikk lillesøster Johanne inn til gull i kvinner 19/20 år.

Og bare øyeblikker senere var storesøster Lovise Heimdal sterkest i seniorklassen og spurtet inn til seier.

– Veldig artig

– Det er gøy at vi begge lykkes. Jeg fikk med meg at Johanne vant under løpet mitt, så da måtte jeg bare ta det i spurten så jeg ikke var dårligst i familien, sier Lovise Heimdal til Folkebladet.

– Veldig artig at vi begge tok sølv i går og gull i dag, og at vi gjør det i lag, sier Johanne Heimdal.

Storesøster Heimdal knivet om gullet med kollega i Team Nord-Norge, Emilie Kristoffersen. Bare 1,9 sekunder skilte de to i mål.

– Det var et tungt løp. Emilie satte fart fra start og jeg måtte bare prøve å henge meg på rett og slett. Hun var sterk i dag, sier Lovise.

Men på slutten var det altså Bardu-løperen som var sterkest.

– Det er alltid artig å vinne skirenn. Det er gøy å se at formen begynner å komme seg. Så jeg satser på at jeg kommer meg i bedre form til NM del 2.

– Verdens treigeste

Johanne Heimdal vant med drøye halv minuttet foran Agnethe Kaasen fra Nordreisa IL.

– Vi gikk ilag hele veien egentlig, byttet litt på å dra, snakket litt og stoppet sammen for å drikke. Jeg visste at jeg kom til å tape en spurt, jeg er jo verdens treigste. Så jeg prøvde meg i en bakke og fikk noen sekunder som holdt helt inn.

Dette er første gangen hun tar et individuelt NNM-gull. Hun angrer imidlertid på at hun ikke ga mer på fra start for å teste formen foran den viktige norgescup-avslutningen om to uker.

– Jeg får bare bruke de neste ukene godt, så skal formen bli bra til norgescupfinalen.