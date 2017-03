Tirsdag kveld hadde IL Pioner Ski sitt siste renn i Telenorkarusellen for sesongen. De kan melde om stor deltagelse på hvert eneste renn.

Telenorkarusellen er et tiltak fra skiforbundet som ønsker å gjøre barnearrangement lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. De ønsker med dette å skape enda større aktivitet for årsklassene opp til og med 12 år.

Stort oppmøte

IL Pioner Ski har arrangert Telenorkarusell-renn gjennom seks tirsdager denne vinteren, og hatt stort oppmøte hver gang.

– Jeg synes jo det alltid er morro med ski, unger og karusellen. Vi har hatt 160 unger påmeldt og det har vært stor deltagelse hver gang. Foreldrene har tatt med seg ungene i alt slags føre og vær, så det har vært moro, sier Lena Sørensen i IL Pioner Ski.

160 unger har totalt vært påmeldt, og de har hatt fra 100 deltagere og oppover på hvert renn.

– Det har vært seks renn på syv uker nå, i og med at det var vinterferie midt i mellom. Så i går fikk alle statuett-premie etter siste renn, i tillegg til at de har fått Telenor-premie, sier Sørensen.

Tirsdag var det regn i lufta. Sørensen forteller at været har variert gjennom rennene, men oppmøte har uansett alltid vært bra.

– Det har vært litt opp og ned, det har jo vært kaldt og vind, og noen ganger har vi nesten hatt is i løypene. Men det har uansett vært godt oppmøte hver gang.

Skilek

Under det siste rennet tirsdag kveld, hadde de også skilek og skicross, som en avslutning.

– Det var også litt gøy i går med at vi hadde skicross. Det er sånn som vi gjør når vi leker på ski, og det er noe de som er eldre og trener på ski holder på med. Så det var skicross med hinderløype og slalom blant annet, sier Sørensen.

– Er dette noe dere pleier å ha til vanlig, eller var det bare i går?

– Det var kun i går. Vi pleier å ha det en eller to ganger i løpet av sesongen, det er litt væravhengig.

Formålet med skileken, er i all hovedsak å ha det artig.

– Det å ha det gøy og vise at ski er gøy, forteller Sørensen.

Tilbakemeldingene på disse aktivitetene var også gode.

– Ja, veldig, veldig morro. Det var veldig mange som gikk tilbake og tok løypene, gikk i bakkene og kjørte slalom. Det var noen foreldre som nesten ikke fikk med seg ungene sine hjem, ler hun.