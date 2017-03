Kvalifiserte seg til NM

FIL sine juniorgutter er klare for første runde i NM etter seier mot Skarp.

Søndag spilte juniorlaget til FIL mot Skarp om en plass i Norgesmesterskapet for G19. Det endte med en 3-1 seier til FIL etter to mål av Sverre Skoglund og et av Matias Tamrat Asefa. Trener Frank Berntzen mener FIL var det beste laget og at seieren var fortjent.

– Seieren kunne kanskje vært et eller to mål større. Skarp skaper egentlig ingenting bortsett fra på dødballer, og sjansestatistikken viste vel 9-3 i vår favør, forteller Berntzen.

Viktig redning i debuten

FIL tok ledelsen i kampen etter 48 minutter, men Skarp utliknet på straffe kort tid etter. I det 63 minutt fikk Skarp et rødt kort og 20 minutter senere stod det 3-1 til FIL. Likevel kunne det blitt spennende på slutten da Skarp fikk enda en mulighet fra straffemerket.

– Når vi øker til 3-1 ser det ut som noen spillere har funnet ut at dette er lett match, og så blir prestasjonene deretter. De kunne utlignet til 3-2 og da kunne det blitt litt småpanikk i leiern. Det var en flott redning av keeperen, sier treneren.

Keeperen var den 14 år gamle debutanten Marcus Johan Otterstad, som tidligere har spilt for Pioner. Berntzen var fornøyd med det så av unggutten.

– Han er 14 år og spiller mot gutter på 18 og 19 år. Det er en betydelig forskjell. Han kom veldig godt ut av det og hadde en god match. Eneste minus er at han ga en farlig retur på et skudd, men ellers gjennomførte han med stil, skryter treneren.

Opp med balltempoet

Hvem FIL vil møte i første runde av NM er enda ikke klart, men om laget skulle nå langt i turneringen vil de uten tvil møte meget god motstand.

– Mange juniorlag i Norge er veldig solide. Spesielt juniorlagene som går inn under Eliteserie-klubbene satser seriøst. Men det er bra å få målte krefter mot lag i samme aldersgruppering, og at de får se hvor nivået ligger. Det er det som hele tiden er min tanke. At spillerne må få noen referansepunkter om hva som kreves, sier Berntzen, som mener laget har en del å jobbe med.

– Først og fremst gjelder det tempoet på ball. Det går alt for sakte målt opp mot bedre lag. Vi har alt for lavt balltempo og det må vi begynne å ta litt tak i. Det vil hele tiden være noe å jobbe med, men jeg er for så vidt fornøyd med en bra gjennomføring mot Skarp, og det må vi ta med oss, sier den rutinerte treneren.

PS: I den andre kvalifiseringsfinalen til NM for G19 i Troms, vant TIL 8-3 mot TUIL.