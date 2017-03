– Vi har storkost oss veldig

Tirsdag kveld hadde skyteskolen til Falken Skytterlag avslutning. Instruktøren har bare gode ord å komme med om de unge skytterne.

I hele vinter har en rekke ungdommer deltatt på Falken Skytterlags skyteskole.

Tirsdag kveld var det avslutning, hvor deltagerne fikk premier og pizza. Merethe Ini Bårdsen har hatt ansvaret for skyteskolen, og hun har hatt det veldig artig sammen med de unge skytterne vinteren i gjennom.

– Vi har holdt på i 15 tirsdager, sånn cirka to timer, men det har blitt mye, mye mer. Ungene har trivdes, jeg har hatt det utrolig artig. Vi begynte med 27 stykker. Noen har falt av og vi endte opp med 14-15 kanskje, og av og til 21, så det har vært litt variabelt. Men ungene har likt seg og koset seg, og jeg har kost meg i lag med dem, sier Bårdsen, som satser på å gå i gang med ny skyteskole i november.

Åtte av skytterne som har deltatt på skytterskolen har vært med i skytterlaget fra før av, mens resten har vært helt ferske.

Bårdsen hinter også frempå om at det senere kan bli arrangert temakvelder med dameskyting.

– Vi kommer kanskje til å ha litt temakvelder og kanskje prøve å få til litt dameskyting, det hadde jeg hatt veldig lyst til å få til.

Sikkerhet

Formålet med skyteskolen er å rekruttere ungdom til skyttersporten. Å lære om sikkerhet når det kommer til våpen, har vært høyt prioritert.

– Det er å rekruttere ungdom i skytesporten og lære de å håndtere våpen. Vi setter sikkerhet først. Så å lære å håndtere våpen, lære seg konkurranse-skyting, skyte på tid, lære seg kommandoene, som «inn» og «stans» og alt det der. Det er mange prosedyrer som de må finne frem til. Men etter et par ganger, så har de det inne altså. Så de er flinke, og ikke minst motivert, smiler hun.

Og selv om dette fortrinnsvis er for barn, er hun ikke fremmed for at hvem som helst kan komme på neste års skytterskole.

– Jeg ønsker alle velkommen opp til Falken Skytterlag. Og selv om dette fortrinnsvis er for unger fra ti år og oppover, så tar jeg gjerne i mot voksne som ikke har skutt tidligere. Så det er bare å komme opp hit en tirsdag, vi tar i mot alle, sier hun.

Stipend

I tillegg til avslutning for skyteskolen, delte Falken Skytterlag ut stipend til tre av klubbens skyttere.

For å få stipend var kravet å ha deltatt på ca 20 skytearrangement gjennom sesongen, både miniatyr, felt og baneskyting, samt norgescupen, NNM og Landsskytterstevnet. Stipendet var på 5000 kroner og de som fikk det var Sebastian Meleng Blomseth (junior), Malin Svestad Nordås (junior) og Vebjørn Einarsen (eldre rekrutt).

– Gulroten med stipendet, var jo å skulle stimulere frem mot LS som vi hadde i Troms i sommer, sier Jan-Erik Strømseng, leder i Falken Skytterlag.

Talentfulle og gode

Strømseng er full av lovord om de tre skytterne som tirsdag kveld mottok stipend.

– De er for det første veldig gode skyttere. De er talentfulle og satser på at de skal være med videre i det her og satse på å delta på stevner i fremtiden, sier han.

Han skryter også av foreldrene som har stilt opp for dem og kjørt flere mil for å frakte dem til stevner og konkurranser rundt omkring.

– Foreldrene er nødt til å være med, så lenge de ikke kan kjøre bil selv. Så det er veldig bra, sier Strømseng.