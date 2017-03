Varden klare for fylkesfinale

Varden J16 knuste Kvaløya og er et skritt nærmere å kvalifisere seg til Norgesmesterskapet.

For å komme seg til NM må de unge Varden-jentene først komme seg gjennom den regionale kvalifiseringen. I kvalikkampen før helgen utklasset de Kvaløya med sifrene 7-1 i Bardufoss Storhall, i en kamp som også var den første offisielle kampen til den nyoppstartede klubben.

– Seieren ble ganske stor til slutt og vi var helt enkelt bedre enn dem i den kampen. Vi fikk en god start og scoret både spillemål, frisparkmål og mål på corner, forteller Varden-trener Lennart Granlind.

Tøff motstander

Emma Granlind stod for tre av målene til Varden. Martine Minde Fyhn scoret to, mens Miah Helgesen og Ayla Hove hver satt en ball i nettet. Varden stilte med et ganske ungt lag, med flere J15-spillere.

I den andre semifinalen i NM-kvaliken spilte TIL mot Fløya. Der trakk Fløya det lengste strået og stakk av med en 1-0 seier. Fløya blir dermed Vardens motstander i kvalik-finalen for Troms.

– Fløya blir en vanskelig motstander vil jeg tro, men det er jentene forberedt på. Fløya har mange gode 16-årsjenter, der mange også har vært med på kretslaget. Noen av spillerne tilhører kanskje A-laget deres også tipper jeg, så det blir en vanskelig men artig kamp, spår Granlind.

– Må bite tenna sammen

Kampen mot Fløya spilles 2. april i Skarphallen. Selv med kalasseieren mot Kvaløya, mener treneren at laget må heve seg for å ta seieren der.

– Jeg synes kanskje ikke vi spilte på topp. Vi kan absolutt bedre og det vil kreve mye mer i neste kamp mot Fløya. De har et sterkt lag, det vet vi. Så det er bare å bite tennene sammen og vente til den kampen kommer, sier Granlind.

- Hvordan skal dere slå Fløya?

– Cup er cup, og vi satser på å vinne, det er helt klart. Vi går ikke ut bare for å forsvare oss, men skal spille vårt spill og prøve å slå dem på den måten. Det er det som er planen, sier treneren.

Det er kun 16 lag som får plass i NM J16 og Troms og Finnmark har en halv plass hver. Hvis Varden går seirende ut av oppgjøret mot Fløya må de derfor ut i en siste kvalifiseringkamp mot vinneren av kvaliken i Finnmark for å få en plass i NM.