Kjempet om stafettgullet

Tre lokale langrennsjenter var med og la grunnlaget i det som skulle vise seg å bli en av tidenes mest spennende NM-stafetter i juniorsammenheng.

Både Johanne Heimdal, Synne Arnesen og Ingvild Ofstad var en del av det dramaet som utspant seg da Troms var et av seks lag som var med og knivet om gull i den jevne jentestafetten.

Tett og jevnt

Det var til slutt bare 12 sekunder som skilte Oppland som vant og Oslo som la beslag på sjetteplassen. Det ble femteplass på våre jenter. Det var imidlertid ikke mer enn åtte sekunder opp til gulljentene.

– Vi skulle veldig gjerne ha vært på pallen når vi går så bra og er så nærme de tre lagene som klatrer opp på pallen. Men vi får glede oss over at vi var med og preget stafetten og faktisk var så nærme medalje som vi var, sa jentene etter at de hadde fått igjen pusten etter den spennende stafetten.

Entusiastisk publikum

Det skulle vise seg at Oppland som hadde en nybakt juniorverdensmester på ankeretappen, trakk det lengste strået.

Det holdt ikke helt inn for et Troms-lag som hadde et entusiastisk hjemmepublikum i ryggen.

De mange fremmøtte sørget for at Johanne Heimdal og de tre andre fikk den publikumsstøtten de fortjente da de ga alt i håp om at det skulle holde til medalje.

-Vi var i aller høyeste grad med og preget stafetten. Det var utrolig artig å gå ettersom det var mye folk og stor stemning, sa jentene til Folkebladet.

Det var Johanne Heimdal som gikk startetappen. Hun gikk et nytt kjempeløp og var med teten helt inn. Bardu-løperen sørget for at Synne Arnesen fikk det utgangspunktet som hun ønsket seg. Synne tok vare på den gode posisjonen.

Hun beviste at det ikke var tilfeldig at det gikk så bra som det gjorde ett døgn tidligere. Arnesen fulgte de andre kretsene frem til veksling og ga Agnethe Kaasen skulderklappet. Nordreisa-løperen var fire sekunder bak teten da hun tok fatt på tredje etappe.

Hun måtte gi noen sekunder og vekslet 12 sekunder bak teten.

Ingvild Ofstad avsluttet sterkt og var bare fem sekunder bak Oppland i mål. Jentestafetten markerte avslutningen på et vellykket junior-NM.