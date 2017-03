Ungt Troms-lag imponerte

Det er ikke gitt at de som går for førstelagene i kretsstafetten hamler opp med andrelagene. Det fikk vi et nytt bevis på søndag da skikretsens unge andrelag hamlet opp med førstelaget.

Simen Lundamo (BOIF), Sigurd Lien (Bardu IL) og Erik Nikolaisen (Senja Ski) var lokale innslag på laget. Guttene fra Midt-Troms utgjorde tre fjerdedeler av mannskapet som satte Troms sitt førstelag ettertrykkelig på plass. Sigve Novstad var den fjerde på dette laget som gikk inn til en knallsterk 18.plass i en stafett hvor det var nesten 120 lag. På Troms-laget var det bare første og andreårsjuniorer. – Vi var før start veldig innstilte på å gi førstelaget kamp dersom alle hadde dagen. Men det var overraskende at vi skulle slå de så mye som vi gjorde, sa guttene etter at de hadde prestert så bra som de gjorde. Lundamo og Novstad er begge 1999-modeller. De to andre er ett år yngre og holder junioralder i hele tre år til. I praksis kan Troms mønstre det samme laget i to junior-NM til. – Det bør være mulighet for at flere av oss kan bidra til at det blir bedre Troms-plasseringer de neste årene. Forhåpentligvis så har vi de beste årene i langrennssporet foran oss, sa Erik Nikolaisen til Folkebladet. Mats Jørgen Nordmo og Sivert Moen var lokale innslag på førstelaget. Mellembygd-duoen gjorde seg heller ikke bort på juniornorgesmesterskapets siste dag.

