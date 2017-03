Presterte da det gjaldt som mest

Det er god «timing» å gå det beste distanserennet i klassisk når det gjelder som mest. Det var nettopp det Erik Nikolaisen gjorde da han ble nummer 16 i junior-NM på lørdag.

– Jeg er godt fornøyd med helgas uttelling ettersom jeg gikk et bra løp i dag og presterte sånn på det jevne på fredag. Det jeg gjorde da det ble 20.plass i skøyting var helt greit. Men jeg hadde forhåpninger om at det skulle være mulig å oppnå en bedre plassering ettersom jeg har gått fortere før i vinter. Selv om jeg var klar at det skulle veldig mye til for å kopiere den femteplassen jeg fikk i norgescuprennet på Voss for en knapp måned siden, sa Erik.

Topp ti

Han hadde satt seg som mål å være inne blant de ti beste da det ble gjort opp status utpå dagen. Det skulle vise seg at det ble i tøffeste laget ettersom det var mange som hadde prikket inn toppformen til junior-NM. Nikolaisen fikk føle på kroppen at det er vanskeligere å hevde seg i junior-NM enn norgescuprenn. Det har naturligvis sammenheng med at de aller fleste vil prestere når det kjempes om mesterskapsmedaljer. Junior-NM i Harstad var ikke noe unntak i så måte.

Fulgte opp

Silsand-gutten fulgte opp de to gode individuelle løpene med å gå en bra stafettetappe på søndag. Erik som for ganske nøyaktig ett år siden reiste heim med to 17.plasser fra Hovedlandsrennet i Fauske, har hevet seg ganske mye det siste året. Han har blitt både mer eksplosiv og utholdende. I begge stilartene går Nikolaisen bedre teknisk og mer rasjonelt enn han gjorde det siste året på ungdomsskolen. Det gjør at han tar seg frem billigere og med større fremdrift.

– Jeg føler at jeg er nærmere de beste i min årsklasse nå med tanke på at det jevnt over er dobbelt så lange distanser. Jeg trener nok en god del mindre enn de som legger beslag på de beste plasseringene i min klasse. Det har nok først og fremst sammenheng med at de har trent mer hele veien og jeg er opptatt av at det skal være progresjon i treningsarbeidet, sa Nikolaisen som verken er blant de kraftigste eller sterkeste.