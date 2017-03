Ingrid kjempet om gullet i NM

Ingrid Andrea Gulbrandsen gikk et kjempeløp på det laveste startnummeret i seedet gruppe i 17-årsklassen. Det var bare en av konkurrentene som hamlet med Sørreisa-jentas sluttid.

– Det var veldig spennende å stå i målområdet å vente på de andre. Jeg fikk gode sekunder underveis og forsto at det kunne bli en bra plassering. Men jeg følte meg ikke trygg på at løpet og prestasjonen ville holde til medalje før alle var i mål. Litt surt var det at hun som startet til slutt skulle slå meg med tre sekunder. Men jeg er langt mer glad for at det ble sølv enn jeg er skuffet over at det ikke ble gull, sa Ingrid Andrea Gulbrandsen etter at den første NM-medaljen var sikret.

Valøren var sølv og det behøver ikke bli den siste NM-medaljen hun tar.

For Sørreisa-jenta som nettopp fylte 17 år er en ambisiøs utøver. Hun har de siste årene gjort en solid treningsjobb og har planer om å fortsette med det. Gulbrandsen legger ikke skjul på at hun har ambisjoner i langrennssporet. De har ikke akkurat blitt mindre i etterkant av de oppløftende resultatene i vinter. Femteplassen i Hovedlandsrennet som er et uoffisielt norgesmesterskap for 15 og 16-åringer var hennes beste resultat da hun gikk i tiende klasse. I vinter ble det pallplasseringer i norgescupen både på Voss og Nes.

Hadde overtaket

– Jeg hadde forhåpninger om at jeg på en god dag skulle klare å blande meg inn i medaljestriden. Det ble sjetteplass i fredagens fristilrenn og det tolket jeg som at jeg var i form. Du må nesten ha fullklaff for å komme på pallen ettersom det er mange som går fort. I dag følte jeg at det meste stemte, sa Gulbrandsen som lenge hadde overtaket på gullvinneren. Men hun var ikke i stand til å svare på hennes sterke avslutning. Det hører også med til historien at BOIF-løperen hadde de andres tider å gå på i det krevende Harstad-terrenget. Det var helt klart en fordel da de to gjeveste medaljene skulle fordeles.

-Hvorfor er du nærmere de beste på ditt alderstrinn nå enn i fjor, Ingrid Andrea?

– Jeg har kanskje stabilisert prestasjonene på et høyere nivå. Jeg har jobbet mye med teknikken og treningshverdagen har blitt bedre etter at jeg begynte på videregående. Det er lettere å få kvalitet på øktene så lenge du får trent i skoletiden og får trent sammen med andre, sa Ingrid Andrea som går på Finfjordbotn videregående. Der har de lagt forholdene til rette for de som ønsker å satse. Gulbrandsen ligger må på fjerdeplass i juniorenes norgescup.

Har mange poeng

– Jeg lå også på fjerdeplass før junior-NM. Men jeg er nærmere tredjeplassen nå enn da jeg kom hit. Med et godt finaleresultat på Gålå den første helga i april kan det være mulig å kapre tredjeplassen. Jeg er uansett hva som skjer der fornøyd med denne sesongen ettersom jeg har prestert jevnt bra i hele vinter, sa hun, som har et tøft konkurranseprogram om dagen.

Kommende helg er det Nordnorsk Mesterskap og det er også et arrangement hun har lyst til å gjøre det bra i. Før sesongstart var målsetningen å bli blant de ti beste sammenlagt i norgescupen. Den ble oppjustert da det gikk så bra i de første rennene.