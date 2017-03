Lovise Heimdal fikk det tøft på tremila i verdenscupen i Holmenkollen.

Søndag fikk Bardu-løperen sjansen til å være med i det gjeveste selskapet, da hun fikk gå tremila i Holmenkollen, søndag. Men det ble en tøff opplevelse for Heimdal.

– Det var hardt og brutalt, og en skikkelig tøff opplevelse. Jeg hadde det tungt ute i løypa der, sier hun til Folkebladet.

Angrer på skibytte

Føret i Holmenkollen var tungt. Etter tretten kilometer valgte hun også å bytte ski.

– Jeg hadde egentlig gode ski, men jeg angrer på at jeg byttet ski underveis, for de første skiene jeg gikk på var bedre, forteller hun.

Til tross for et uheldig skibytte kjente hun tidlig at det var tungt.

– Ja, jeg kjente egentlig tidlig at jeg ikke hadde helt dagen fra start av og jeg kjente tidlig at det var tungt, sier Heimdal.

– Jeg hadde rett og slett ikke en helt topp dag, og da er det tøft når man går mot så mange gode skiløpere som det her. Men noen må jo komme sist også, sier hun med en sarkastisk undertone.

Skulle fullføre

Da hun fikk sjansen i det samme rennet for et år siden, måtte hun bryte etter åtte kilometer.

Det hadde hun bestemst seg for å ikke gjøre i år, nesten uansett.

– Ja, jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle fullføre uansett, med mindre noe alvorlig skulle skje. Så det var aldri et alternativ å bryte for min del, selv om jeg hadde lyst underveis, forteller 21-åringen.

Med 41.plass, og siste løper i mål av de som fullførte, var hun skuffet over å ikke ha grepet sjansen.

– Det er jo gøy å gå World Cup, det er bra steming og alt sånt, men det er samtidig tungt når man føler at man ikke har noe der å gjøre. Men selvfølgelig, det er alltid kult å gå i Kollen når det er bra stemning, men jeg skulle så gjerne gått et bedre løp når jeg først fikk sjansen, så det var kjedelig det.

Lang sesong

Neste helg skal hun gå NNM i Tromsø, før det blir en pausehelg med trening inn mot NM del to.

Heimdal kjenner på at det har vært en lang sesong.

– Selv om sesongen har gått fort, så har det vært en lang sesong med mye reising og mange skirenn. Det skal bli godt med en pause snart, sier hun, og fortsetter: – Man blir jo sliten når det er så mye hele tida, men det er jo dette jeg trener for og synes er veldig morsomt å drive på med.

Rennet ble overlegent vunnet av Martin Bjørgen. Krista Pärmäkoski og Kerttu Niskanen fra Finland ble henholdsvis nummer to og tre.