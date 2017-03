Synne storfornøyd med NM-medalje

Synne Arnesen (19) slo til med en knallsterk bronsemedalje på lørdagens klassiske renn under junior-NM i Harstad.

Med en 6. plass på fredagens renn i friteknikk, og bronsemedalje på lørdagens klassiske distanse, kunne Finnsnes-jenta glise bredt på Kilbotn Skistadion i Harstad.

– Det er jeg storfornøyd med. Det er jo tross alt 19/20 år, og jeg er 19, så det er tøff konkurranse, sier hun til Folkebladet.

Fornøyd med taktikken

Arnesen var godt fornøyd med løpet, og spesielt måten hun la det hele opp på.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg la det opp. Jeg åpnet hardt og følte jeg klarte å stå helt inn. Så jeg gikk det jeg hadde, og ja, man er jo ikke bedre, ler hun.

Underveis hadde hun likevel en følelse av at hun i deler av løpet ødela for seg selv.

– Det er en litt sånn «kinkig» sving oppi her og der kjørte jeg litt dårlig, og da tenkte jeg med en gang at «nei nå ødela jeg alt», forteller hun.

Hun hadde i forkant av NM størst tro på å hevde seg under lørdagens klassiske løp. Til tross for at mesterskapet går i Harstad, kaller hun det for hjemmebane. At hun fikk det til her, i det som er sesongens store mål, var ekstra stas.

– Jeg er jo i glad i klassisk og denne løypa passer meg bra. Så er det jo NM på hjemmebane, selv om det er tre timer unna, så det er jo artig å klare å få til en pallplassering her. Det er jo dette som er det store målet i år, så, sier Arnesen.

Løypene i Harstad, som passer Arnesen bra, er harde og tøffe.

– Det er veldig mye oppover her og det må jo selvfølgelig gå ned igjen også, men det er ikke sånne hvile-nedoverbakker, så det er sånn at det må jobbes helt rundt, og det er tungt, smiler hun.

– Jeg er jo ikke så god i lette partier, så det er her er jo en av favorittløypene, en av de mange som jeg har gått.

Trives i Tromsø

Hun flyttet til Tromsø og startet på NTG (Norges Toppidrettsgymnas) da hun var 17 år. Der har hun hatt en god utvikling som skiløper.

– Jeg har jo bodd der ganske lenge og det er et veldig fint treningsmiljø, og jeg har veldig mange flotte folk å trene med. Folk som satser på samme måte som meg, forteller hun.

I høst byttet hun også klubb fra Senja Ski, til Tromsø Skiklubb.

– Det var liksom for å ha et enda tettere treningsmiljø, nå som jeg er ferdig på videregående, og det å ha en klubb rundt seg, det tenker jeg er veldig viktig. Det å ha folk rundt seg som driver med det samme da, mener hun.

– Flere å strekke seg etter?

– Flere å strekke seg etter og flere å bare trene med liksom. Så jeg tror jo at å flytte til Tromsø var veldig bra for min utvikling i alle fall, det er jo forskjellig for alle, men for meg var det veldig positivt i alle fall.

Likevel var det vemodig å forlate Senja Ski.

– Det var jo litt trist å bytte fra Senja, for det er jo mange der som egentlig gjorde at jeg begynte å gå på ski, sier 19-åringen.