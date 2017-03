– Vi kunne ha laget cupbombe

Tre scoringer av Tromsøs Herietier Irad Dukunda ble for hardt å stå i mot for BOIF-juniorene som holdt godt følge med TIL i første omgang.

Et kamplystent BOIF-lag ga nemlig TIL hard motstand i en første omgang der hjemmelaget med litt mer tur i avslutningene faktisk kunne gått i garderoben med ledelse. Når det ikke skjedde var det et mer kamplystent TIL-lag som tok grep om spillet, og da foregikk storparten av kampen etter pause inne på BOIF`s banehalvdel.

Hull på byllen

Etter kvarteret fikk så Tromsø hull på byllen da en uheldig BOIF-keeper Sigbjørn Løvhaug Nilsen feilberegnet et frispark fra Martin Berg, og ballen slo ned i gresset og under ham. Etter det handlet det meste om Tromsø, og BOIFs defensive gode spill fra førsteomgang fikk man nå se bare glimt av. Og da en heltent Heritier Irad Dakunda viste en sjeldent god effektivitet for an mål, ramlet `det på med baklengs for BOIF.

– Vi leverte en dårlig førsteomgang, men er fornøyd med å gå videre i cupen, sa TIL-trener Ola Rismo like etter at 5-2 seieren var et faktum. Spillet i andre omgang satt etter hvert adskillig bedre, men første omgang var klart under pari fra vår side. Uansett klarte vi det som er viktig for oss – å gå videre i Norgescupen. Om BOIF sier at laget har flere interessante spillere, og at TIL fikk skikkelig hard kamp i perioder av kampen.

– Vi tok jo mye over utover i andre omgangen, og jeg ser at relasjonene våre ikke sitter helt enda, men det er noe vi skal bli bedre på. Uansett er det jo godt å starte opp med kamper, ikke bare trening.

– Vi kunne laget noe stort

BOIF-trener Jonas bang er skuffet over tapet til slutt ble såpass stort som 2-5.

– Vi falt for mye sammen etter at vi var i ferd med å hente inn TIL`s 2-0 ledelse. Men vi se på de positive tingene fra kampen som er den motstanden vi ga TIL før pause, samt at vi faktisk greide å reise oss etter å ha fått 2-0 i trynet. Bang sier at hadde laget hatt mer tur kunne resultatet fort sett annerledes ut, og at BOIF kunne ha greid å lage en cup-bombe.

– Men vi må jo erkjenne at Tromsø egentlig er et klart bedre lag enn oss, og derfor var det sterkt av oss å gi dem hard motstand nesten kampen ut.